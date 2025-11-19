Cometa 3I/Atlas: Nasa fará evento para apresentar novas imagens hoje; veja como assistir

No fim de outubro, durante a fase mais próxima do Sol, o cometa chegou a ficar oculto atrás da estrela. Mesmo assim, o trecho rendeu descobertas relevantes: no dia 24, astrônomos detectaram pela primeira vez uma emissão de rádio associada ao 3I/Atlas, após duas tentativas frustradas em setembro. Cinco dias depois, ele atingiu o periélio, o ponto de maior aproximação do Sol.