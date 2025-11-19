Cometa 3I/Atlas: Nasa fará evento para apresentar novas imagens hoje; veja como assistir

O cometa 3I/Atlas, terceiro visitante interestelar já identificado pela ciência, voltará ao centro das atenções nesta quarta-feira (19). Isso porque a Agência espacial norte-americana (Nasa) e o Projeto Telescópio Virtual farão transmissões dedicadas a ele, com novas imagens e análises produzidas por sondas e telescópios que acompanham o objeto desde julho.
A Nasa marcou uma coletiva especial para 17h (horário de Brasília), no Goddard Space Flight Center, em Maryland, nos Estados Unidos, com exibição simultânea no NASA+, no aplicativo oficial e nos canais da instituição no YouTube e na Amazon Prime.
O encontro reunirá pesquisadores ligados às missões que vêm rastreando o cometa desde sua descoberta.
Visitante vindo de outra parte da galáxia
O 3I/Atlas foi identificado em julho por um telescópio chileno do Sistema de Alerta para Impactos Terrestres de Asteroides (ATLAS), financiado pela Nasa. Desde então, despertou enorme interesse da comunidade científica, por ser o terceiro objeto vindo de fora do Sistema Solar. Antes dele, passaram por aqui o ‘Oumuamua (2017) e o cometa 2I/Borisov (2019).
Apesar das características que lembram as de um cometa "comum", como o núcleo congelado, a coma de poeira e gás e a cauda alongada, o fato de ter se formado em outro sistema estelar o transforma em uma espécie de "cápsula do tempo", preservando material que circula pela galáxia há bilhões de anos.
No fim de outubro, durante a fase mais próxima do Sol, o cometa chegou a ficar oculto atrás da estrela. Mesmo assim, o trecho rendeu descobertas relevantes: no dia 24, astrônomos detectaram pela primeira vez uma emissão de rádio associada ao 3I/Atlas, após duas tentativas frustradas em setembro. Cinco dias depois, ele atingiu o periélio, o ponto de maior aproximação do Sol.
Por onde o 3I/Atlas já passou
Sem representar risco para a Terra, o cometa percorreu diversas áreas do entorno planetário. No início de outubro, passou a cerca de 19 milhões de milhas de Marte. A aproximação mínima em relação ao nosso planeta, porém, será bem maior, algo em torno de 170 milhões de milhas, distância que impede a observação a olho nu.
Uma das imagens mais nítidas foi registrada em 21 de julho pelo Telescópio Espacial Hubble, quando o 3I/Atlas estava a mais de 277 milhões de milhas da Terra. O registro mostrou um casulo de poeira em formato de gota se desprendendo gradualmente do núcleo congelado, sinal da atividade típica dos cometas ao se aproximarem do Sol.
Segundo a Nasa, a ampla distribuição de suas sondas e observatórios pelo Sistema Solar ofereceu aos cientistas uma perspectiva única: observar o objeto de vários ângulos e comparar o comportamento captado de diferentes posições ao longo da órbita.
Como acompanhar
A Nasa deve exibir imagens inéditas obtidas por telescópios espaciais e missões planetárias, com foco em aspectos como composição, dinâmica da cauda e interação do cometa com a radiação solar. Perguntas do público poderão ser enviadas ao vivo pelas redes sociais, usando a hashtag #AskNASA.
A coletiva da Nasa será exibida à tarde, às 17h, no NASA+, no aplicativo da agência e em seus canais no YouTube e Amazon Prime.
