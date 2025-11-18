Cloudflare caiu? Instabilidade na plataforma deixa sites fora do ar nesta terça-feira

A plataforma Cloudflare apresenta instabilidade na manhã desta terça-feira (18). De acordo com relatos de usuários no site Downdetector, os problemas começaram por volta das 8h e afetam outros sites e aplicativos, como o X (antigo Twitter), o Canva e a Open AI.
O próprio Downdetector também apresenta problemas em função dessa falha. Na plataforma, foram registradas mais de 4 mil queixas relacionadas ao funcionamento do Cloudflare.
Nas redes sociais, foram relatadas dificuldades para acessar o X, o Canva e o ChatGPT por volta das 8h.
A busca pelos termos relacionados à queda do serviço também apareceu nos termos mais procurados do Google Trends, ferramenta de monitoramento do buscador.
O que é o Cloudflare
A plataforma Cloudflare atende a uma rede de distribuição de conteúdo e de serviços de segurança da internet e serviços de servidores de nome de domínio distribuído — localizados entre o visitante e o provedor de host do usuário, agindo como um proxy reverso para os sites. É por meio dela que um usuário sai de uma newsletter para um link externo, por exemplo.
Como funciona o proxy reverso
- Proxy é um servidor na frente de um grupo de máquinas clientes. Quando computadores tentam acessar um site, o servidor proxy intercepta a solicitação e se comunica com servidores web em nome desses clientes, como um intermediário.
- Proxy reverso: se o proxy “direto” fica em frete aos clientes, o reverso fica antes dos servidores web, interceptando solicitações dos clientes. Assim, quando os clientes enviam solicitações ao servidor de origem de um site, essas solicitações são interceptadas antes, ou seja, o proxy não apenas filtra as requisições, ele é quem faz as requisições ao servidor de origem.
