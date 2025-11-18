Cloudflare caiu? Instabilidade na plataforma deixa sites fora do ar nesta terça-feira

A plataforma Cloudflare atende a uma rede de distribuição de conteúdo e de serviços de segurança da internet e serviços de servidores de nome de domínio distribuído — localizados entre o visitante e o provedor de host do usuário, agindo como um proxy reverso para os sites. É por meio dela que um usuário sai de uma newsletter para um link externo, por exemplo.