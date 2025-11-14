Clonazepam em refrigerante: o que se sabe até agora sobre intoxicação em SC

O clonazepam é utilizado principalmente no tratamento de transtornos de ansiedade e distúrbios do sono. Como explica o médico psiquiatra Ricardo Nogueira, coordenador do Núcleo de Psiquiatria do Sindicato Médico do Rio Grande do Sul (Simers), a pessoa fica mais lenta e perde a capacidade cognitiva. Com uso prolongado ou em altas dosagens, o clonazepam pode causar alterações de memória.