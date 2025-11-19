Viral

Noite carioca

Chope, espetinho e forró: os rolês de Dua Lipa pelo Rio de Janeiro

Cantora visita a cidade e aproveita a noite antes de sua apresentação no sábado, na Barra da Tijuca

Estadão Conteúdo

Estadão Conteúdo

Redação

Instagram @dualipa/Reprodução
Carlinhos Brown e Dua Lipa em São Paulo, onde a cantora se apresentou em 15/11.

A cantora Dua Lipa passou primeiro por São Paulo, onde se apresentou no estádio MorumBis, no sábado (15). Agora, a artista está no Rio de Janeiro para seu próximo compromisso: o show do sábado (22), na área externa da Farmasi Arena. 

A cantora chegou ao Brasil em novembro de 2025 e tem aproveitado sua estadia no país visitando pontos turísticos e estabelecimentos locais antes das apresentações em ambos os Estados. 

Em São Paulo, Dua Lipa já havia vivido experiências tipicamente brasileiras: bares, roda de samba e até festa de música eletrônica. 

Dua Lipa e a noite carioca

A cantora foi vista em um bar comendo espetinhos e tomando chope junto de amigos e da equipe que a acompanha durante a turnê Radical Optimism

No restaurante, localizado na Gávea, bairro boêmio e reconhecido pela vida noturna da capital, a cantora foi vista cantando e curtindo forró. 

Não é a primeira vez que a artista é vista desbravando a Cidade Maravilhosa. Em 2022, antes de se apresentar no Rock in Rio, a cantora registrou passagem pela Escadaria Selarón e chegou até a sobrevoar o Cristo Redentor de helicóptero..

Show em São Paulo com Brown e Caetano

A cantora convidou Carlinhos Brown e Caetano Veloso para seu show na capital paulista. Ao lado de Brown, cantou "Magalenha", canção de Sérgio Mendes. 

Dua Lipa fez um discurso em português e terminou aclamada pelo público:

— Eu vim aqui sentir essa paixão intensa, esse povo lindo, essa adrenalina que não vai embora nunca, então muito obrigada por essa noite em Sampa — disse.

Após o show no MorumBis, a britânica foi vista em uma festa de música eletrônica em Indaiatuba, no interior do Estado, curtindo a primeira edição brasileira da Circoloco.

No domingo, Dua Lipa também curtiu uma roda de samba ao lado de famosos como Carlinhos Brown, Bruna Marquezine, Sasha Meneghel e Shawn Mendes.

Fique por dentro do que é notícia no RS, no Brasil e no mundo: baixe o app de GZH e acompanhe a Rádio Gaúcha de graça no seu celular

GZH faz parte do The Trust Project
Saiba Mais
Mais sobre: