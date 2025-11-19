Chope, espetinho e forró: os rolês de Dua Lipa pelo Rio de Janeiro

A cantora Dua Lipa passou primeiro por São Paulo, onde se apresentou no estádio MorumBis, no sábado (15). Agora, a artista está no Rio de Janeiro para seu próximo compromisso: o show do sábado (22), na área externa da Farmasi Arena.
A cantora chegou ao Brasil em novembro de 2025 e tem aproveitado sua estadia no país visitando pontos turísticos e estabelecimentos locais antes das apresentações em ambos os Estados.
Em São Paulo, Dua Lipa já havia vivido experiências tipicamente brasileiras: bares, roda de samba e até festa de música eletrônica.
Dua Lipa e a noite carioca
A cantora foi vista em um bar comendo espetinhos e tomando chope junto de amigos e da equipe que a acompanha durante a turnê Radical Optimism.
No restaurante, localizado na Gávea, bairro boêmio e reconhecido pela vida noturna da capital, a cantora foi vista cantando e curtindo forró.
Não é a primeira vez que a artista é vista desbravando a Cidade Maravilhosa. Em 2022, antes de se apresentar no Rock in Rio, a cantora registrou passagem pela Escadaria Selarón e chegou até a sobrevoar o Cristo Redentor de helicóptero..
Show em São Paulo com Brown e Caetano
A cantora convidou Carlinhos Brown e Caetano Veloso para seu show na capital paulista. Ao lado de Brown, cantou "Magalenha", canção de Sérgio Mendes.
Dua Lipa fez um discurso em português e terminou aclamada pelo público:
— Eu vim aqui sentir essa paixão intensa, esse povo lindo, essa adrenalina que não vai embora nunca, então muito obrigada por essa noite em Sampa — disse.
Após o show no MorumBis, a britânica foi vista em uma festa de música eletrônica em Indaiatuba, no interior do Estado, curtindo a primeira edição brasileira da Circoloco.
No domingo, Dua Lipa também curtiu uma roda de samba ao lado de famosos como Carlinhos Brown, Bruna Marquezine, Sasha Meneghel e Shawn Mendes.
