ChatGPT, Uber, X e mais: os sites e aplicativos afetados pela queda do Cloudflare

Uma falha nos sistemas da Cloudflare provocou instabilidade em mais de 500 sites e aplicativos na manhã desta terça-feira (18), afetando plataformas usadas diariamente no Brasil e no exterior. Entre os serviços atingidos estão o X (antigo Twitter), o ChatGPT, o DownDetector, o Facebook e até o Uber (veja lista abaixo).
Embora nem todos tenham ficado totalmente fora do ar, serviços amplamente acessados apresentaram lentidão, dificuldade de carregamento e erros intermitentes, o suficiente para gerar uma onda de reclamações nas redes sociais e elevar buscas no Google sobre o tema.
A Cloudflare é responsável por parte da infraestrutura que mantém sites rápidos e seguros, atuando como intermediária no tráfego de dados. Quando há um problema interno, o efeito costuma ser global, e foi o que se viu nesta manhã, com erros do tipo 500 e falhas de conexão aparecendo em diferentes plataformas.
O que se sabe sobre a falha
Os primeiros relatos começaram no início da manhã. Para parte dos usuários, os sites carregavam apenas a estrutura básica, menu, layout, mas nenhum conteúdo aparecia.
Para a maioria, a queda foi total: páginas não abriam, vídeos não carregavam e serviços pararam de responder. Ao acessar alguns sites, a mensagem informada era de "Please unblock challenges.cloudflare.com to proceed".
Havia uma manutenção programada para esta terça-feira em um datacenter de Los Angeles, prevista para acontecer entre 10h e 14h no horário UTC, período que coincide com os primeiros relatos de instabilidade. Ainda não há confirmação de que os eventos estejam relacionados.
A empresa disse investigar a origem dos erros generalizados e destacou que também enfrenta dificuldades em seu próprio Painel de Controle e na API interna — uma interface de programação usada dentro da organização.
"A Cloudflare está enfrentando uma degradação interna de serviço. Alguns serviços podem ser afetados de forma intermitente. A empresa está focada em restaurar o serviço. Novas atualizações serão divulgadas conforme o problema for mitigado", declarou a companhia.
Até a última atualização dessa matéria, não havia previsão oficial para conclusão da correção nem detalhes sobre a origem da instabilidade.
Como a queda afetou os usuários
No X, muitos usuários não conseguiam carregar o feed e recebiam a mensagem: "Ocorreu um erro. Tente recarregar a página".
Ja no ChatGPT, a instabilidade se manifestou como falha de conexão, algumas vezes acompanhada por pedidos para liberar ferramentas vinculadas à própria Cloudflare, sinal claro de onde estava o problema na cadeia de segurança.
No Google Trends, a mensagem "challenges.cloudflare" (erro que aparece ao tentar acessar o ChatGPT e algumas outras plataformas) ficou entre as principais pesquisas, com mais de 200 mil volume de buscas.
Entre outros serviços atingidos estão o Uber, Amazon Web Services (AWS), o Canva, o Spotify, o Sora, o Facebook, o Perplexity, o Letterboxd, o Claude, além de aplicativos e serviços de jogos como Discord, Steam e League of Legends.
Até sites governamentais, como o gov.br, registraram instabilidade. O Downdetector, que monitora queixas de usuários, chegou a ficar fora do ar e as notificações dispararam ao longo da manhã.
Veja os principais sites e aplicativos afetados pela instabilidade
- X (antigo Twitter)
- ChatGPT
- Amazon Web Services (AWS)
- Canva
- Down Detector
- Uber
- Spotify
- Sora (OpenAI)
- Perplexity
- Letterboxd
- Claude (Anthropic)
- bet365
- Grindr
- Discord
- Steam
- League of Legends
- gov.br
O que é a Cloudflare?
A Cloudflare é uma empresa de infraestrutura que atua como intermediária entre sites e usuários, acelerando o carregamento de páginas e protegendo servidores contra ataques cibernéticos.
Em vez de acessar um site diretamente, o usuário passa primeiro pelos servidores da Cloudflare, agindo como um proxy reverso, que filtram ameaças, distribuem conteúdo em redes globais (CDN) e evitam sobrecarga durante picos de tráfego.
É por meio dela que um usuário sai de uma newsletter para um link externo, por exemplo. Quando essa camada apresenta falhas, uma grande quantidade de sites fica indisponível, causando o efeito de "queda em cadeia" visto nesta terça-feira.
Como funciona o proxy reverso
Proxy é um servidor na frente de um grupo de máquinas clientes. Quando computadores tentam acessar um site, o servidor proxy intercepta a solicitação e se comunica com servidores web em nome desses clientes, como um intermediário.
Proxy reverso: se o proxy "direto" fica em frente aos clientes, o reverso fica antes dos servidores web, interceptando solicitações dos clientes.
Assim, quando os clientes enviam solicitações ao servidor de origem de um site, essas solicitações são interceptadas antes, ou seja, o proxy não apenas filtra as requisições, ele é quem faz as requisições ao servidor de origem.
Por que a queda da Cloudflare derruba tantos sites?
Como já mencionado, o Cloudflare não é um serviço de hospedagem tradicional, pois atua como intermediário entre o servidor de um site e o dispositivo do usuário. Esse papel envolve duas funções fundamentais:
- Acelerar o carregamento de páginas: por meio da chamada CDN (rede de distribuição de conteúdo), que replica partes do site pelo mundo, diminuindo a distância entre o servidor e quem acessa.
- Proteger contra ataques: especialmente ataques DDoS, capazes de derrubar um site apenas pelo volume excessivo de requisições.
Quando esse "escudo" falha, toda a cadeia que depende dele deixa de funcionar. Assim, é como se a porta de entrada para inúmeros sites ficasse indisponível ao mesmo tempo.
Fique por dentro do que é notícia no RS, no Brasil e no mundo: baixe o app de GZH e acompanhe a Rádio Gaúcha de graça no seu celular