Notícia

ChatGPT, Uber, X e mais: os sites e aplicativos afetados pela queda do Cloudflare

Instabilidade atingiu serviços no Brasil e no exterior; empresa reconheceu falha interna e trabalha na recuperação completa da rede

Murilo Rodrigues

Murilo Rodrigues

  • Uma falha na Cloudflare causou instabilidade em diversos sites e apps na manhã de terça-feira (18), afetando serviços globais.
  • Plataformas como X, ChatGPT, Facebook, Uber, Spotify e até sites governamentais ficaram lentos ou fora do ar.
  • Usuários relataram erros de conexão, páginas sem conteúdo e mensagens de bloqueio ligadas à Cloudflare.
  • A empresa investiga a origem dos erros e não há previsão oficial para a normalização dos serviços afetados.
  • A Cloudflare atua como intermediária, acelerando sites e protegendo contra ataques; sua falha gera quedas em cadeia.
PhotoGranary / Mauro PIMENTEL / Diego/stock.adobe.com / AFP
ChatGPT, X e Uber apresentaram instabilidade pela manhã.

Uma falha nos sistemas da Cloudflare provocou instabilidade em mais de 500 sites e aplicativos na manhã desta terça-feira (18), afetando plataformas usadas diariamente no Brasil e no exterior. Entre os serviços atingidos estão o X (antigo Twitter), o ChatGPT, o DownDetector, o Facebook e até o Uber (veja lista abaixo).

Embora nem todos tenham ficado totalmente fora do ar, serviços amplamente acessados apresentaram lentidão, dificuldade de carregamento e erros intermitentes, o suficiente para gerar uma onda de reclamações nas redes sociais e elevar buscas no Google sobre o tema.

A Cloudflare é responsável por parte da infraestrutura que mantém sites rápidos e seguros, atuando como intermediária no tráfego de dados. Quando há um problema interno, o efeito costuma ser global, e foi o que se viu nesta manhã, com erros do tipo 500 e falhas de conexão aparecendo em diferentes plataformas.

O que se sabe sobre a falha

Os primeiros relatos começaram no início da manhã. Para parte dos usuários, os sites carregavam apenas a estrutura básica, menu, layout, mas nenhum conteúdo aparecia.

Para a maioria, a queda foi total: páginas não abriam, vídeos não carregavam e serviços pararam de responder. Ao acessar alguns sites, a mensagem informada era de "Please unblock challenges.cloudflare.com to proceed".

Havia uma manutenção programada para esta terça-feira em um datacenter de Los Angeles, prevista para acontecer entre 10h e 14h no horário UTC, período que coincide com os primeiros relatos de instabilidade. Ainda não há confirmação de que os eventos estejam relacionados.

A empresa disse investigar a origem dos erros generalizados e destacou que também enfrenta dificuldades em seu próprio Painel de Controle e na API interna — uma interface de programação usada dentro da organização.

"A Cloudflare está enfrentando uma degradação interna de serviço. Alguns serviços podem ser afetados de forma intermitente. A empresa está focada em restaurar o serviço. Novas atualizações serão divulgadas conforme o problema for mitigado", declarou a companhia.

Até a última atualização dessa matéria, não havia previsão oficial para conclusão da correção nem detalhes sobre a origem da instabilidade.

Como a queda afetou os usuários

No X, muitos usuários não conseguiam carregar o feed e recebiam a mensagem: "Ocorreu um erro. Tente recarregar a página".

Ja no ChatGPT, a instabilidade se manifestou como falha de conexão, algumas vezes acompanhada por pedidos para liberar ferramentas vinculadas à própria Cloudflare, sinal claro de onde estava o problema na cadeia de segurança. 

No Google Trends, a mensagem "challenges.cloudflare" (erro que aparece ao tentar acessar o ChatGPT e algumas outras plataformas) ficou entre as principais pesquisas, com mais de 200 mil volume de buscas.

ChatGPT/Reprodução
Ao tentar acessar ChatGPT, informa a mensagem de erro "challenges.cloudflare".

Entre outros serviços atingidos estão o Uber, Amazon Web Services (AWS), o Canva, o Spotify, o Sora, o Facebook, o Perplexity, o Letterboxd, o Claude, além de aplicativos e serviços de jogos como Discord, Steam e League of Legends. 

Até sites governamentais, como o gov.br, registraram instabilidade. O Downdetector, que monitora queixas de usuários, chegou a ficar fora do ar e as notificações dispararam ao longo da manhã.

Veja os principais sites e aplicativos afetados pela instabilidade

  • X (antigo Twitter)
  • ChatGPT
  • Amazon Web Services (AWS)
  • Canva
  • Down Detector
  • Uber
  • Spotify
  • Sora (OpenAI)
  • Facebook
  • Perplexity
  • Letterboxd
  • Claude (Anthropic)
  • bet365
  • Grindr
  • Discord
  • Steam
  • League of Legends
  • gov.br

O que é a Cloudflare?

MichaelVi/Reprodução
Em vez de acessar um site diretamente, o usuário passa primeiro pelos servidores da Cloudflare, agindo como um proxy reverso.

A Cloudflare é uma empresa de infraestrutura que atua como intermediária entre sites e usuários, acelerando o carregamento de páginas e protegendo servidores contra ataques cibernéticos.

Em vez de acessar um site diretamente, o usuário passa primeiro pelos servidores da Cloudflare, agindo como um proxy reverso, que filtram ameaças, distribuem conteúdo em redes globais (CDN) e evitam sobrecarga durante picos de tráfego.

É por meio dela que um usuário sai de uma newsletter para um link externo, por exemplo. Quando essa camada apresenta falhas, uma grande quantidade de sites fica indisponível, causando o efeito de "queda em cadeia" visto nesta terça-feira.

Como funciona o proxy reverso

Proxy é um servidor na frente de um grupo de máquinas clientes. Quando computadores tentam acessar um site, o servidor proxy intercepta a solicitação e se comunica com servidores web em nome desses clientes, como um intermediário.

Proxy reverso: se o proxy "direto" fica em frente aos clientes, o reverso fica antes dos servidores web, interceptando solicitações dos clientes.

Assim, quando os clientes enviam solicitações ao servidor de origem de um site, essas solicitações são interceptadas antes, ou seja, o proxy não apenas filtra as requisições, ele é quem faz as requisições ao servidor de origem.

Por que a queda da Cloudflare derruba tantos sites?

Como já mencionado, o Cloudflare não é um serviço de hospedagem tradicional, pois atua como intermediário entre o servidor de um site e o dispositivo do usuário. Esse papel envolve duas funções fundamentais:

  • Acelerar o carregamento de páginas: por meio da chamada CDN (rede de distribuição de conteúdo), que replica partes do site pelo mundo, diminuindo a distância entre o servidor e quem acessa.
  • Proteger contra ataques: especialmente ataques DDoS, capazes de derrubar um site apenas pelo volume excessivo de requisições.

Quando esse "escudo" falha, toda a cadeia que depende dele deixa de funcionar. Assim, é como se a porta de entrada para inúmeros sites ficasse indisponível ao mesmo tempo.

