CEO da Uber indica que motoristas de app devem acabar nos próximos anos

O CEO da Uber, Dara Khosrowshahi, afirmou que motoristas de aplicativo devem durar, no máximo, mais uma década, antes que a inteligência artificial e os veículos autônomos tomem conta do meio.
Segundo a Uber, 1,4 milhões de pessoas eram motoristas de aplicativo no Brasil em 2024. Neste ano, a empresa divulgou que 125 milhões de brasileiros já usaram o aplicativo pelo menos uma vez.
Opinião do CEO
Em entrevista ao Wall Street Journal, Dara previu que o veículo autônomo irá dirigir melhor do que um humano daqui a 15 ou 20 anos.
— As máquinas serão treinadas em dados equivalentes a uma vida de milhões de pessoas; ninguém consegue ser tão bom assim. Robôs não se distraem — afirmou.
O CEO ainda disse que, dentro de 10 anos, existiria uma rede híbrida de humanos e robôs.
O que disse o especialista
Para o especialista e coordenador do MBA de Inteligência Artificial para Negócios da EXAME + Saint Paul, Miguel Lannes Fernandes, a inteligência artificial não representa uma ameaça tão grave aos empregos no Brasil, mas os profissionais que a dominam serão mais produtivos e requisitados no mercado de trabalho, enquanto o tópico for um diferencial.
— Estamos vivendo um momento bastante oportuno, porque as primeiras pessoas que se tornarem pioneiras nas suas áreas usando IA vão se destacar. Mas, em breve, vai deixar de ser uma novidade. Em pouco tempo, todos estarão usando — disse à revista EXAME.
