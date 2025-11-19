Caso Eloá: quem é o pai da jovem morta por Lindemberg Alves em 2008

De acordo com o site da revista Exame, Everaldo participou do grupo de extermínio Gangue Fardada, que atuou nos anos 1990 em Alagoas com crimes como pistolagem, roubos de carros e assaltos. Em 1993, ele havia sido condenado a 33 anos de prisão pelo assassinato em 1991 do delegado Ricardo Lessa, da Polícia Civil de Alagoas, e do motorista dele, Antenor Carlota da Silva.