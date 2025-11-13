Caso Eloá: como está Lindemberg Alves 17 anos após o crime contra a ex-namorada

Preso em flagrante no dia do crime, Lindemberg Alves, hoje com 34 anos, foi condenado em 2012 a 98 anos e dez meses de prisão por homicídio qualificado, tentativa de homicídio, cárcere privado e disparos de arma de fogo. Em 2013, a pena foi reduzida para 39 anos e três meses após recursos da defesa.