Casal faz viagem de 3 mil quilômetros em Corcel sem ar-condicionado para vender o carro

A viagem pela estrada terminou em Humaitá (AM), cidade onde o casal se encontrou com Vilson Zaltron, o irmão que comprou o veículo. Segundo o g1, ele planeja completar o percurso até Manaus (AM), assim que tiver espaço disponível na balsa. A travessia dura de seis a sete dias e, conforme o casal, é necessária devido às más condições da estrada.