Casal faz viagem de 3 mil quilômetros em Corcel sem ar-condicionado para vender o carro

Um casal do Paraná percorreu quase 3 mil quilômetros a bordo de um Ford Corcel 1977. O destino: Amazonas, onde entregaram o carro a um novo dono. Conforme reportagem do g1, a viagem ocorreu em outubro e durou nove dias. O retorno a Toledo (PR), onde o casal mora, foi feito de avião.
Para Hilário Zaltron e Janete Niedermeyer, o maior desafio foi rodar tantos quilômetros sem ar-condicionado. O carro resistiu à viagem e chamou a atenção por onde passava.
O Corcel tem mais de 100 mil quilômetros rodados e foi vendido por R$ 20 mil ao irmão do motorista.
O percurso
Como Hilário e Janete contaram ao g1, eles não conseguiram encontrar um serviço de frete para o veículo, então toparam fazer a viagem. Eram cerca de 600 quilômetros por dia, com paradas em Campo Grande (MS), Cuiabá (MT), Vilhena e Ariquemes (RO).
Na estrada, pessoas chegaram a fazer propostas para comprar o veículo.
— Poderíamos ter vendido o carro mais de 10 vezes. As pessoas admiravam e parabenizavam pela coragem — relatou Janete.
A viagem pela estrada terminou em Humaitá (AM), cidade onde o casal se encontrou com Vilson Zaltron, o irmão que comprou o veículo. Segundo o g1, ele planeja completar o percurso até Manaus (AM), assim que tiver espaço disponível na balsa. A travessia dura de seis a sete dias e, conforme o casal, é necessária devido às más condições da estrada.