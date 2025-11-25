Viral

Abriu o jogo
Boo Unzueta expõe motivo da saída do "PodDelas" e fala sobre fim da amizade com Tatá Estaniecki

Influenciadora admitiu que não esperava o término do vínculo e ficou abatida com a decisão

Boo contou que não deixou o projeto por vontade própria.

A influenciadora Boo Unzueta, 32 anos, falou pela primeira vez sobre sua saída do PodDelas, podcast que dividia com a então amiga Tatá Estaniecki. A revelação aconteceu durante o programa De Frente com Blogueirinha

Boo contou que não deixou o projeto por vontade própria. Segundo ela, a decisão partiu da empresa responsável pelo podcast:

— Não teve intenção de renovação do meu contrato por parte da empresa. Tudo bem, eu entendo que faz parte, é um ciclo natural do projeto. Eles quiseram reformular a dinâmica — explicou.

Ao ser questionada por Blogueirinha se imaginava espaço para ela no novo formato, Boo foi direta:

— Aí eu já não sei… Não sei te dizer isso. Eu entendo, é um ciclo natural de uma empresa. 

A influenciadora admitiu que não esperava o fim do vínculo e ficou abatida com a decisão. E sobre sua relação com Tatá, foi franca:

Não tem mais amizade. Não estava se encaminhando para isso, mas hoje não tem nenhuma. Se a gente estiver no mesmo ambiente, vamos nos cumprimentar, ser educadas, sim. Mas amizade, não tem. Fiquei chateada, mas eu entendo.

O PodDelas foi criado em 2020, no período da pandemia, por Tatá Estaniecki. O projeto começou ao lado de Flávia Pavanelli, que deixou o programa após dois meses. Boo assumiu a cadeira e permaneceu por três anos. 

