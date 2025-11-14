Viral

Recurso social
Notícia

Bolsa Família 2025: pagamentos de novembro começam nesta sexta-feira; veja o calendário

Benefício é distribuído de maneira escalonada até o fim do mês, conforme o dígito final do Número de Identificação Social (NIS)

Zero Hora

Enviar email
Ler resumo

Sem tempo? Resumimos para você

  • Pagamentos do Bolsa Família de setembro começam dia 14 e seguem até 28, conforme o final do NIS dos beneficiários.
  • Mais de 21 milhões recebem o benefício, e parte também tem direito ao auxílio-gás, pago a cada dois meses.
  • Famílias com renda de até R$ 218 por pessoa podem receber, desde que cumpram requisitos e estejam no CadÚnico.
  • O valor mínimo é de R$ 600 por família, com adicionais para crianças, adolescentes, gestantes e bebês.
  • O saque pode ser feito pelo app Caixa Tem, cartão virtual, lotéricas, correspondentes bancários e caixas da Caixa.
Esse resumo foi útil?
Luis Lima Jr/stock.adobe.com
Para ter direito ao benefício, a renda por pessoa da família deve ser de até R$ 218 por mês.

Pagamentos do Bolsa Família 2025 do mês de setembro começam nesta sexta-feira (14). O cronograma da Caixa Econômica Federal segue o dígito final do Número de Identificação Social (NIS), com os repasses sendo feitos até o dia 28 (veja os detalhes abaixo)

A distribuição dos recursos continuará sendo feita durante os últimos 10 dias úteis deste mês, como funciona ao longo do ano, com exceção de dezembro, quando calendário é antecipado e encerrado antes do Natal.

Ao todo, são mais de 21 milhões de beneficiários do programa. Além disso, parte dos contemplados também terá direito ao auxílio-gás, benefício pago a cada dois meses para ajudar na compra do botijão de gás de 13 quilos.

O direito ao benefício é assegurado para famílias cuja renda mensal é de até R$ 218 por pessoa. Confira os critérios do programa abaixo.

Pagamentos Bolsa Família em julho

Os pagamentos ocorrem de forma escalonada, conforme o final do NIS:

  • 14 de novembro: NIS final 1
  • 17 de novembro: NIS final 2
  • 18 de novembro: NIS final 3
  • 19 de novembro: NIS final 4
  • 21 de novembro: NIS final 5
  • 24 de novembro: NIS final 6
  • 25 de novembro: NIS final 7
  • 26 de novembro: NIS final 8
  • 27 de novembro: NIS final 9
  • 28 de novembro: NIS final 0

Próximos pagamentos

  • Final do NIS 1 — 14/11 e 10/12
  • Final do NIS 2 — 17/11 e 11/12
  • Final do NIS 3 18/11 e 12/12
  • Final do NIS 4 19/11 e 15/12
  • Final do NIS 5 — 21/11 e 16/12
  • Final do NIS 6 — 24/11 e 17/12
  • Final do NIS 7 — 25/11 e 18/12
  • Final do NIS 8 — 26/11 e 19/12
  • Final do NIS 9 27/11 e 22/12
  • Final do NIS 0 — 28/11 e 23/12

Quem pode receber o Bolsa Família?

A renda por pessoa da família deve ser de até R$ 218 por mês. O cálculo é feito somando-se os ganhos de todos os integrantes da casa e dividindo pelo número de pessoas.

Beneficiários também precisam cumprir uma série de requisitos, como manter crianças e adolescentes na escola, acompanhar a vacinação e o pré-natal das gestantes.

A inscrição no Cadastro Único (CadÚnico) é obrigatória para solicitar o Bolsa Família. O registro pode ser feito nos Centros de Referência da Assistência Social (Cras) das prefeituras.

No entanto, estar no CadÚnico não garante a entrada automática no programa, já que a concessão ainda passa por análise do governo.

Qual o valor do Bolsa Família?

O valor mínimo do Bolsa Família é de R$ 600 por família, podendo ter acréscimos conforme a composição familiar. Famílias com crianças de até seis anos recebem um adicional de R$ 150 por criança.

Já aquelas que possuem gestantes ou filhos entre sete e 18 anos têm um aumento de R$ 50 por integrante. Outro benefício, chamado de Variável Familiar Nutriz, destina seis parcelas de R$ 50 para mães de bebês de até seis meses, garantindo a alimentação infantil.

Como sacar o Bolsa Família?

Beneficiários podem movimentar os valores pelo aplicativo Caixa Tem, disponível para dispositivos Android e iOS, sem necessidade de ir a uma agência bancária.

Também é possível utilizar o cartão virtual para compras no débito e realizar saques em terminais de autoatendimento, casas lotéricas, correspondentes bancários e caixas da Caixa Econômica Federal.

A Caixa Econômica Federal ainda disponibiliza o aplicativo do Programa Bolsa Família para a consulta de informações sobre o benefício.

Fique por dentro do que é notícia no RS, no Brasil e no mundo: baixe o app de GZH e acompanhe a Rádio Gaúcha de graça no seu celular

GZH faz parte do The Trust Project
Saiba Mais
Mais sobre: