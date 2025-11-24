Balneário Camboriú terá areia peneirada na Praia Central após obras de macrodrenagem

A Praia Central de Balneário Camboriú, no litoral norte de Santa Catarina terá um serviço de peneiramento a partir desta segunda-feira (24). O serviço serve para retirar resíduos que apareceram depois da movimentação do solo causada pelas obras de macrodrenagem na orla. As informações são do g1.
A prefeitura irá colocar na faixa de areia uma patrola, uma retroescavadeira e uma escavadeira equipada com pá peneirada — tecnologia que separa a areia de materiais maiores. A previsão é de duas semanas de intervenção.
O objetivo é deixar a praia mais segura e confortável para quem circula pela orla, especialmente para a temporada de verão. A Praia Central, cartão-postal da cidade, já passou por uma megaintervenção de alargamento da faixa em 2021.
O serviço será no trecho que vai do Pontal Norte até as imediações da Avenida Alvin Bauer — área onde a macrodrenagem já avançou. Em alguns pontos, as equipes também vão nivelar a faixa de areia.
Por causa da intervenção, as quadras esportivas próximas ao trecho serão retiradas até a noite deste domingo (23). A reinstalação só deve acontecer depois da conclusão dos serviços.
Macrodrenagem vai custar R$ 53 milhões
O peneiramento faz parte do pacote de R$ 53 milhões destinado à macrodrenagem da região. Segundo o município, já foram instalados 5.290 blocos de concreto armado nas galerias subterrâneas da etapa Norte, que se estendem por 2,4 quilômetros.
As galerias têm extravasores de emergência, estruturas que funcionam como válvulas de segurança para reduzir o risco de alagamentos em períodos de chuva forte. A obra está 40% concluída, mas deve ser pausada durante a temporada de verão.
O que é a macrodrenagem da Praia Central?
A macrodrenagem é uma obra de infraestrutura voltada ao controle de enchentes e à melhoria do escoamento das águas pluviais na região central, diminuindo os riscos de alagamentos em dias de temporal.
A prefeitura reforça que o serviço também é essencial para manter o alargamento da faixa de areia da Praia Central. Sem essa base estruturante, a reurbanização da orla não conseguiria avançar.
