Susto
Ator Leandro Lima é hospitalizado após ingerir gasolina por acidente: "Me sentindo o próprio Fusca"

Ator que interpretou Walter em "Vale Tudo" passou algumas horas em observação, mas recebeu alta hospitalar ainda na noite de segunda-feira (10)

@leandrolimale / Instagram/Reprodução
Ator recebeu alta hospitalar na noite desta segunda-feira (10).

O ator Leandro Lima, 43 anos, foi hospitalizado na segunda-feira (10) após ingerir gasolina de forma acidental. Ele passou algumas horas em observação, mas já recebeu alta.

Nas redes sociais, ele contou que o incidente aconteceu enquanto tentava transferir combustível da moto para o Fusca usando uma mangueira. Ele acabou bebendo parte da gasolina durante o processo.

Em vídeos publicados nos stories do Instagram, Leandro tranquilizou os fãs.

— Pronto, gente, tudo certo. Acabei de escapar do hospital aqui. A médica queria me segurar até as 8h. Fiz os exames, tá tudo certo. Não entrou gasolina no meu pulmão — disse.

Com bom humor, o ator ainda fez um alerta:

— Aconselho não beber, tá? Principalmente pelo hálito. Voltei para o leito e o cheiro de gasolina é desgraçado. Estou me sentindo o próprio Fusca aqui. Bebe gasolina não.

Como foi o acidente

Leandro apareceu nas redes sociais já no hospital, explicando o que aconteceu. Segundo o ator, a tentativa de transferir o combustível era algo que já tinha feito antes:

— Puxei (a gasolina) e não veio. Baixei a mangueira — quem já fez isso sabe — e a gasolina ficou ali no meio do caminho. Dei uma puxada grande e acabei engasgando com ela.

Logo após o incidente, o ator sentiu falta de ar, o que levantou a suspeita de uma reação alérgica. Por precaução, os médicos decidiram mantê-lo em observação até confirmarem que o líquido não havia atingido os pulmões.

