Aplicativo que revive parentes mortos com IA gera polêmica nas redes sociais; entenda

A startup americana 2wai, que desenvolve avatares digitais com apoio de inteligência artificial (IA), gerou polêmica após viralizar com um vídeo que recria o avatar de uma mulher já falecida para divulgar o novo aplicativo da empresa.
O vídeo, compartilhado pelo ator e cofundador da 2wai, Calum Worthy, via X, somou mais de 4 milhões de visualizações e questiona: "E se os entes queridos que perdemos pudessem ser parte do nosso futuro", com a narrativa de uma mulher conversando com uma representação virtual de sua mãe falecida.
O vídeo encerra com o slogan "Com a 2wai, três minutos podem durar para sempre", que dá a entender de que a startup seria capaz de preservar a vida de alguém através da tecnologia. Worthy, ao lado do produtor Russel Geyser, defendeu o projeto ao chamá-lo de "arquivo vivo da humanidade." As informações são do InfoMoney.
O que é o aplicativo
A inciativa desenvolvida pela startup oferece a criação de HoloAvatars, recriações virtuais, baseadas em identidades reais ou póstumas, inclusive de personalidades históricas, que podem interagir com o público em tempo real. A 2wai explicou que o avatar é gerado através de um vídeo de três minutos da pessoa que serve de inspiração, mas não deu mais detalhes.
Reação negativa do público
A suposta falta de transparência por parte da startup reforçou comentários negativos sobre o aplicativo no campo de coleta de dados, consentimento e privacidade das pessoas, especialmente as que não estão mais vivas para autorizar o uso de sua imagem.
O fato de a plataforma disponibilizar personagens históricos e avatares pré-configurados também foi motivo de crítica. O risco de misturar entretenimento, relações afetivas e identidades reais ou póstumas repercutiu nas redes e internautas se preocupam com a possibilidade de o aplicativo incentivar a dependência emocional dos usuários.
Comparação com Black Mirror
Os internautas rapidamente compararam a inciativa da 2wai ao episódio Be Right Back, da série Black Mirror, em que uma mulher tenta conviver com uma versão artificial do parceiro morto.
Busca por investimento e expansão
A 2wai afirmou que pretende expandir o uso dos avatares para tornar o aplicativo mais acessível em áreas como educação, entretenimento e comunicação.
À Forbes, a 2wai informou que recebeu US$ 5 milhões em rodadas iniciais de investimento e que também mantém colaborações com outras empresas de tecnologia, como BBritish Telecom, IBM e Globe Telecom.
