FGC desbanca gigantes da IA e assume topo dos aplicativos mais baixados do Brasil

Disparo nos downloads de usuários do sistema iOS ocorre após liquidação do Banco Master e início do ressarcimento a investidores

Zero Hora

App Store/Reprodução
FGC aparece em primeiro lugar nos downloads, ultrapassando ChatGPT e Gemini.

O aplicativo do Fundo Garantidor de Crédito (FGC) se tornou o mais baixado do Brasil na terça-feira (18) entre usuários do sistema iOS — iPhones e iPads, impulsionado pela liquidação extrajudicial do Banco Master. 

A medida do Banco Central (BC), em conjunto com a Polícia Federal (PF), investiga o fundador da instituição, o empresário Daniel Vorcaro, e determinou a interrupção do seu funcionamento. 

No ranking dos aplicativos gratuitos, o FGC ultrapassou nomes como ChatGPT e o Google Gemini. O primeiro liderava, com 71 milhões de baixamentos apenas em outubro, enquanto o segundo registrou mais de 26 milhões de downloads no mesmo mês.

na Play Store, voltada para dispositivos Android, o aplicativo não aparece no topo. Por lá, o ranking é liderado por ChatGPT, Seekee e gov.br, que mantêm popularidade entre usuários do sistema.

Embora a App Store não divulgue números precisos de downloads, ferramentas de monitoramento, como o Sensor Tower, indicam que, até a última segunda-feira (17), o FGC ainda não havia alcançado o número mínimo necessário para entrar no ranking nacional de aplicativos gratuitos. 

Nesta terça-feira, a plataforma avançou rapidamente, impulsionada pelas notícias sobre a liquidação extrajudicial do Banco Master e a investigação envolvendo Vorcaro, ultrapassando ainda nomes como AliExpress, Mercado Livre e gov.br. 

O que motivou o disparo de downloads?

FGC/Divulgação
O FGC é a porte de entrada para investidores e correntistas que buscam ressarcimento do fundo.

O aplicativo é porta de entrada para investidores e correntistas que buscam o ressarcimento do fundo, o que explica o disparo dos downloads. 

Investidores com produtos cobertos pela instituição, como Certificados de Depósito Bancário (CDBs) e Letras de Crédito Imobiliário (LCIs), podem receber o valor das aplicações — limitado a R$ 250 mil por CPF ou CNPJ. Quem estiver com o cadastro atualizado terá prioridade no pagamento.

Em média, o ressarcimento pode ocorrer em até 30 dias após a liquidação ou intervenção da instituição financeira, mas esse prazo pode variar.

Top3 aplicativos mais baixados na App Store

  1. FGC
  2. ChatGPT
  3. Gemini

Top3 aplicativos mais baixados na Play Store

  1. ChatGPT
  2. Seekee
  3. gov.br

