FGC desbanca gigantes da IA e assume topo dos aplicativos mais baixados do Brasil

O aplicativo do Fundo Garantidor de Crédito (FGC) se tornou o mais baixado do Brasil na terça-feira (18) entre usuários do sistema iOS — iPhones e iPads, impulsionado pela liquidação extrajudicial do Banco Master.
A medida do Banco Central (BC), em conjunto com a Polícia Federal (PF), investiga o fundador da instituição, o empresário Daniel Vorcaro, e determinou a interrupção do seu funcionamento.
No ranking dos aplicativos gratuitos, o FGC ultrapassou nomes como ChatGPT e o Google Gemini. O primeiro liderava, com 71 milhões de baixamentos apenas em outubro, enquanto o segundo registrou mais de 26 milhões de downloads no mesmo mês.
Já na Play Store, voltada para dispositivos Android, o aplicativo não aparece no topo. Por lá, o ranking é liderado por ChatGPT, Seekee e gov.br, que mantêm popularidade entre usuários do sistema.
Embora a App Store não divulgue números precisos de downloads, ferramentas de monitoramento, como o Sensor Tower, indicam que, até a última segunda-feira (17), o FGC ainda não havia alcançado o número mínimo necessário para entrar no ranking nacional de aplicativos gratuitos.
Nesta terça-feira, a plataforma avançou rapidamente, impulsionada pelas notícias sobre a liquidação extrajudicial do Banco Master e a investigação envolvendo Vorcaro, ultrapassando ainda nomes como AliExpress, Mercado Livre e gov.br.
O que motivou o disparo de downloads?
O aplicativo é porta de entrada para investidores e correntistas que buscam o ressarcimento do fundo, o que explica o disparo dos downloads.
Investidores com produtos cobertos pela instituição, como Certificados de Depósito Bancário (CDBs) e Letras de Crédito Imobiliário (LCIs), podem receber o valor das aplicações — limitado a R$ 250 mil por CPF ou CNPJ. Quem estiver com o cadastro atualizado terá prioridade no pagamento.
Em média, o ressarcimento pode ocorrer em até 30 dias após a liquidação ou intervenção da instituição financeira, mas esse prazo pode variar.
Top3 aplicativos mais baixados na App Store
- FGC
- ChatGPT
- Gemini
Top3 aplicativos mais baixados na Play Store
- ChatGPT
- Seekee
- gov.br
Fique por dentro do que é notícia no RS, no Brasil e no mundo: baixe o app de GZH e acompanhe a Rádio Gaúcha de graça no seu celular