"Ângela Diniz: assassinada e condenada" estreia hoje no streaming; veja a data de lançamento de cada episódio

A minissérie documental Ângela Diniz: assassinada e condenada estreia nesta quinta-feira (13) no HBO Max. Dividida em seis capítulos, a obra conta a história da socialite Ângela Diniz nos anos 1970. No elenco, se destacam Marjorie Estiano como Ângela e Emílio Dantas como Doca Street, ex-marido e assassino da socialite.
A produção é baseada no podcast Praia dos Ossos, da Rádio Novelo, e dirigida por Andrucha Waddington. Complementam o elenco nomes como Antônio Fagundes, Thiago Lacerda, Camila Márdila e Yara de Novaes.
Quem foi Ângela Diniz
Ângela Maria Fernandes Diniz, que nasceu em Curvelo (MG), foi uma socialite brasileira que rompeu padrões de gênero no Brasil à época, sendo reconhecida como "uma mulher à frente de seu tempo", conforme a própria minissérie promove.
Ângela se casou pela primeira vez aos 18 anos com o engenheiro Milton Villas Boas, com quem teve três filhos. A separação do casal repercutiu pois o divórcio ainda não era legalizado no Brasil. Afastada do marido, Ângela viveu de forma independente no Rio de Janeiro, onde circulou em ambientes boêmios e manteve amizades com perfis diversos.
O assassinato em Praia dos Ossos
Em 1976, Ângela iniciou seu relacionamento com o empresário Raul Fernando do Amaral Street, conhecido como Doca Street. Não demorou para que o romance dos dois se tornasse violento.
Em 30 de dezembro daquele ano, o casal estava na casa de praia de Ângela, na Praia dos Ossos, em Búzios, quando uma discussão terminou com Ângela sendo assassinada por Doca, que atirou quatro vezes contra a socialite. Ela morreu no local.
Repercussão no Brasil
O assassinato de Ângela, pela notoriedade da vítima e a brutalidade do crime, virou um escândalo de repercussão nacional.
Em 1979 se iniciou o julgamento de Doca Street. Os advogados alegaram "legítima defesa da honra" para defender o empresário. Doca foi condenado a dois anos de prisão em regime aberto e a decisão judicial gerou revolta, especialmente de grupos feministas. Em 1981, um novo julgamento revisitou a pena e Doca foi condenado a 15 anos de prisão, mas foi liberto em 1987.
Confira as datas de estreia dos episódios da série
- Episódios 1 e 2: 13 de novembro
- Episódio 3: 20 de novembro
- Episódio 4: 27 de novembro
- Episódio 5: 4 de dezembro
- Episódio 6: 11 de dezembro
Fique por dentro do que é notícia no RS, no Brasil e no mundo: baixe o app de GZH e acompanhe a Rádio Gaúcha de graça no seu celular