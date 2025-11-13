"Ângela Diniz: assassinada e condenada" estreia hoje no streaming; veja a data de lançamento de cada episódio

Ângela se casou pela primeira vez aos 18 anos com o engenheiro Milton Villas Boas, com quem teve três filhos. A separação do casal repercutiu pois o divórcio ainda não era legalizado no Brasil. Afastada do marido, Ângela viveu de forma independente no Rio de Janeiro, onde circulou em ambientes boêmios e manteve amizades com perfis diversos.