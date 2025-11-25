Ana Castela desabafa e revela sofrer bullying por parte do corpo

A cantora Ana Castela compartilhou nas redes sociais uma insegurança que tem com o seu corpo. Em seus stories no Instagram, a cantora revelou que sofreu bullying a vida inteira por causa das orelhas de abano — e que, em determinado momento, chegou a fazer cirurgia para tentar diminuir a exposição.
— A vida inteira sofri muito bullying por ter orelha de abano, já fizeram até um fake com a foto da minha orelha. Por conta disso, fiz uma cirurgia, mas acabou que ela voltou e esse bullying voltou. Não pedi para nascer assim, não, minha gente — desabafou.
A revelação ocorreu pouco antes de subir ao palco em Assis, no interior paulista, onde acabou se apresentando debaixo de chuva.
Mesmo falando de um tema delicado, Ana aproveitou para brincar e deixar um recado aos fãs que passam pela mesma situação:
— Vocês não precisam usar cola pra esconder a orelha. Só eu que pareço um fusca de porta aberta sem isso aqui — disse, rindo de si mesma.
No final de semana, a equipe da cantora também precisou se manifestar após uma amiga próxima criticar a influenciadora Virgínia Fonseca, ex de Zé Felipe.
Em nota, a assessoria afirmou que a artista não tem relação com o episódio e não apoia ataques ou comentários ofensivos contra terceiros.
