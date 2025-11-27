Alemã confronta homem que a filmou sem consentimento e vídeo viraliza

Yanni Gentsch, de 31 anos, foi filmada por um desconhecido enquanto corria na Alemanha. Ao perceber, ela confrontou o homem, obrigando-o a apagar os vídeos, e registrou toda a situação, que acabou se tornando viral nas redes sociais.
— Para mim, isso não tem nada a ver com coragem. É só preciso chegar a um ponto em que já basta. E esse foi o meu ponto — diz Yanni.
Lei na Alemanha
Yanni tentou registrar uma queixa, mas não havia fundamento legal para levar o caso adiante. Na Alemanha, é proibido filmar as partes íntimas de alguém sem consentimento quando a pessoa está nua. Porém, se a pessoa estiver vestida, como foi o caso dela, isso não é explicitamente proibido.
— Fiquei extremamente desapontada quando fui à delegacia, pois não esperava de forma alguma ser praticamente mandada embora. Isso estava muito distante do meu entendimento de justiça ou moral — afirma.
A corredora iniciou uma petição para que vídeos gravados com motivação sexual, sem consentimento, se tornem passíveis de processo judicial, independentemente de a pessoa estar nua ou não. A iniciativa conta com o apoio de alguns políticos e já reuniu mais de 130 mil assinaturas até o momento.
Yanni está determinada a buscar mudanças na legislação alemã.
—Talvez nunca exista um mundo em que as mulheres estejam 100% seguras. Mas podemos fazer com que, aos poucos, ele seja cada vez mais seguro.
