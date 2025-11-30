A ferramenta de IA gratuita que é recomendada pelo CEO da Nvidia

O CEO da Nvidia (empresa de tecnologia estadunidense), Jensen Huang, recomenda o Perplexity, a quem chama de "tutor de inteligência artificial" para que as pessoas possam expandir seus conhecimentos.
Ao programa do YouTube Huge Conversations, de Cleo Abram, Huang afirmou que usa o Perplexity como seu tutor de IA todos os dias para seu aprendizado. As informações são da CNBC Make It.
O que é o Perplexity?
O Perplexity é um mecanismo de busca baseado em inteligência artificial, como o ChatGPT. Segundo Jensen Huang, essa tecnologia pode ajudar no aprendizado de diversos assuntos:
— Programas de IA podem te ensinar coisas, qualquer coisa que você prefira. Te ajudar a programar, a escrever, a analisar, a pensar, a raciocinar. Todas essas coisas vão realmente te empoderar e eu acredito que esse será o nosso futuro — afirmou Huang.
Como funciona o Perplexity?
Diferentemente de outros chatbots convencionais de IA generativa, o Perplexity usa processamento de linguagem natural para entender as dúvidas do usuário e coletar dados de fontes com citação, permitindo verificação rápida sem precisar clicar em links.
O Perplexity responde como um assistente, mantendo contexto em conversas e refinando buscas com follow-ups (função que dá profundidade às dúvidas). Ele também pode antecipar as perguntas do usuário e listá-las.
Além disso, o usuário também pode salvar as suas buscas em uma biblioteca privada e criar um espaço colaborativo, que funciona como um chat.
Existe também a aba finanças, que acompanha o mercado de ações em tempo real. Por isso, o Perplexity é capaz de oferecer uma experiência personalizada para cada indivíduo e pode funcionar como um tutor particular.
Outras plataformas
Outras plataformas semelhantes ao Perplexity, como a Sizzle e o Khanmigo, da Khan Academy, também oferecem serviços de tutoria virtual aos usuários. Jensen Huang destaca que o crescente aumento de plataformas é algo positivo, pois vão tornar as pessoas mais confiantes.
— Suponha que agora todo mundo está cercado por essas super IAs que são muito boas em tarefas específicas... o que isso faria você sentir? Bem, isso vai te empoderar. Vai fazer você se sentir confiante — finaliza.
Fique por dentro do que é notícia no RS, no Brasil e no mundo: baixe o app de GZH e acompanhe a Rádio Gaúcha de graça no seu celular