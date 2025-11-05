5 orações para alcançar uma graça difícil

Amabilíssimo e amantíssimo santo, em união convosco adoro reverentemente a divina majestade, e pelo muito que me regozijo dos especialíssimos dons da graça com que vos favoreceu durante a vossa vida mortal e pela glória que gozais agora, eu rendo-lhe afetuosíssimas graças e peço-lhe do fundo de minha alma e por vossa poderosa intercessão que me conceda a graça importantíssima de viver e morrer santamente. E vos suplico também (faça o pedido), e se o que peço não convier à glória de Deus e ao proveito de minha alma, quero alcançar aquilo que a uma e outra seja mais conforme. Amém!