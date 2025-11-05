5 orações para alcançar uma graça difícil

Quando enfrentamos desafios, a oração nos traz conforto, clareza e a certeza de que não estamos sozinhos em nossa jornada.
É por meio dessa conversa íntima com o Senhor que expressamos nossas angústias, pedimos sabedoria e renovamos nossa fé.
Além disso, as orações podem abrir caminhos para alcançar graças difíceis, pois mostram nossa confiança e entrega ao plano divino.
Melhores orações para alcançar uma graça difícil; veja lista
Abaixo, confira cinco orações para alcançar uma graça difícil.
1. Oração a Jesus
Senhor Jesus, socorre-me nesta hora de aflição e desespero. Proteja-me, ajuda-me, dai-me força, coragem e serenidade. Atenda o meu pedido (faça o pedido) e ajuda-me a superar estas horas difíceis. Proteja-me de todos que possam me prejudicar, proteja a minha família e atenda ao meu pedido com urgência. Devolva-me a paz e a tranquilidade. Serei grato pelo resto de minha vida e levarei seu nome a todos que têm fé. Muito obrigado. Amém
2. Oração à Nossa Senhora das Graças
Ó, Imaculada Virgem! Mãe de Deus e Nossa Mãe, ao contemplar-vos de braços abertos derramando graças sobre todos os que vô-las pedem, cheios de confiança na vossa poderosa intercessão, inúmeras vezes manifestada, pela Medalha Milagrosa, embora reconhecendo a nossa indignidade, por causa de nossas numerosas culpas, acercamo-nos de vossos pés, para vos expor as nossas mais prementes necessidades (pedir a graça).
Concedei, pois, ó Virgem das Graças, este favor que confiantes vos solicitamos, para maior glória de Deus, engrandecimento do vosso nome, e bem de nossas almas, e para melhor servir ao vosso divino Filho, inspirai um profundo ódio ao pecado e dai-nos coragem de nos firmar sempre, verdadeiros cristãos.
Reze 3 Ave-Marias.
Ó Maria, concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós. Amém.
3. Oração à Santa Rita de Cássia
Ó poderosa e gloriosa Santa Rita, eis a vossos pés uma alma desamparada que, necessitando de auxílio, a vós recorre com a doce esperança de ser atendida por vós que tem o título de Santa dos Casos Impossíveis e Desesperados.
Ó cara santa, interessai-vos pela minha causa, intercedei junto a Deus para que me conceda a graça que tanto necessito (faça o pedido).
Não permitais que tenha de me afastar de vossos pés sem ser atendido. Se houver em mim algum obstáculo que me impeça de alcançar a graça que imploro, auxiliai-me para que o afaste. Envolvei o meu pedido em vossos preciosos méritos e apresentai-o a vosso Celeste Esposo, Jesus, em união com a vossa prece. Ó Santa Rita, eu ponho em vós toda a minha confiança. Por vosso intermédio, espero tranquilamente a graça que vos peço.
Santa Rita, Advogada dos Impossíveis, rogai por nós.
4. Oração a São Francisco Xavier
Amabilíssimo e amantíssimo santo, em união convosco adoro reverentemente a divina majestade, e pelo muito que me regozijo dos especialíssimos dons da graça com que vos favoreceu durante a vossa vida mortal e pela glória que gozais agora, eu rendo-lhe afetuosíssimas graças e peço-lhe do fundo de minha alma e por vossa poderosa intercessão que me conceda a graça importantíssima de viver e morrer santamente. E vos suplico também (faça o pedido), e se o que peço não convier à glória de Deus e ao proveito de minha alma, quero alcançar aquilo que a uma e outra seja mais conforme. Amém!
5. Oração a Santo Expedito
Oh! Meu Santo Expedito das causas justas e urgentes, intercede por mim junto a Nosso Senhor Jesus Cristo, para que venha em meu socorro nesta hora de aflição e desesperança. Meu Santo Expedito, tu que és o santo guerreiro; tu que és o santo dos aflitos e desamparados; tu que és o santo dos desempregados; tu que és o santo das causas urgentes, protege-me, ajuda-me, concedendo-me força, coragem e serenidade. Atende meu pedido! (Faça o pedido)
Meu Santo Expedito, ajudai-me a superar estas horas difíceis, protegendo-me de todos os que possam me prejudicar, protegendo minha família, atende meu pedido com urgência, devolvendo-me a paz e a tranquilidade. Meu Santo Expedito! Estarei agradecido pelo resto de minha vida e propagarei teu nome a todos os que tiverem fé.
Fique por dentro do que é notícia no RS, no Brasil e no mundo: baixe o app de GZH e acompanhe a Rádio Gaúcha de graça no seu celular