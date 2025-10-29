Xiaomi K90 Pro Max: smartphone promete rivalizar com o iPhone; veja preço e ficha técnica

O aparelho traz processador Snapdragon 8 Elite Gen 5, sistema de som potente dedicado assinado pela Bose e bateria de 7.560 mAh, uma das maiores já usadas em um topo de linha, seguindo o que foi visto no Xiaomi 17 Pro Max. Mais barata, a linha traz também o Redmi K90, versão com especificações mais modestas.
Ainda não há previsão de lançamento internacional, mas, seguindo o histórico da Xiaomi, os aparelhos devem chegar ao mercado global rebatizados sob a marca POCO. No Brasil, porém, o aparelho não deve ser lançado. Veja tudo o que se sabe sobre o novo aparelho da Xiaomi:
Tudo sobre o Redmi K90 Pro Max
Tela e desempenho
Com tela OLED de 6,9 polegadas, o K90 Pro Max entrega brilho máximo de 3.500 nits, taxa de atualização de 120 Hz e resolução de 2.608 x 1.200 pixels. O painel é protegido por Dragon Crystal Glass e possui certificação IP69, garantindo resistência contra água e poeira, nível superior ao de muitos smartphones premium.
O desempenho é garantido pelo Snapdragon 8 Elite Gen 5, o processador octa-core mais avançado da Qualcomm em 2025, fabricado em litografia de 3 nanômetros. A plataforma é combinada a versões de 12 GB ou 16 GB de RAM e armazenamento de até 1 TB, com sistema de resfriamento aprimorado.
Câmeras de 50 MP com zoom óptico de 5x
O conjunto de câmeras do Redmi K90 Pro Max é formado por três sensores de 50 megapixels (MP), principal, ultrawide e teleobjetiva periscópio. O sensor principal é o mesmo usado no Xiaomi 17, com estabilização óptica (OIS) e capacidade de captar imagens com alto nível de detalhe em ambientes de baixa luz.
A lente periscópio oferece zoom óptico de até 5x e zoom híbrido de 10x, enquanto a câmera ultrawide tem campo de visão de 102°. Na parte frontal, há uma câmera de 32 MP, compatível com gravações em 4K.
Som potente e design exclusivo
O K90 Pro Max se destaca também pelo sistema de áudio 2.1 canais, com woofer traseiro dedicado. O projeto foi desenvolvido em parceria com a Bose, marca referência em engenharia de som, e promete graves reforçados com experiência mais imersiva ao assistir vídeos e jogar.
Já o design segue a linha premium, com traseira em nano-couro texturizado, estrutura de alumínio e opção de acabamento que imita tecido jeans. O módulo de câmeras ocupa toda a parte superior da tampa traseira e exibe o logotipo da Bose, reforçando o apelo de exclusividade.
Por fim, vale ressaltar que o modelo também conta com leitor de digitais ultrassônico sob a tela, conectividade Wi-Fi 7, Bluetooth 5.4, 5G e NFC para pagamentos por aproximação.
Bateria e sistema operacional
Com 7.560 mAh, a bateria é uma das maiores já vistas em smartphones premium. O aparelho suporta carregamento rápido de 100 W com fio, 50 W sem fio e 22,5 W reverso, permitindo carregar outros dispositivos.
Segundo a Xiaomi, o sistema é capaz de completar uma carga total em poucos minutos, mantendo a segurança e evitando superaquecimento.
O modelo sai de fábrica com Android 16 e interface HyperOS 3, que traz novas funções de produtividade, integração com tablets e notebooks da marca, além de suporte às passkeys, substitutas das senhas tradicionais.
Linha K90 também tem versão padrão
Além do modelo Pro Max, a Xiaomi lançou o Redmi K90, versão mais acessível da linha. Ele mantém o design semelhante, mas com tela OLED de 6,59 polegadas, bateria ligeiramente menor, de 7.100 mAh, e câmeras de 50 MP (principal), 8 MP (ultrawide) e 50 MP (telefoto 2,5x).
O processador é o mesmo Snapdragon 8 Elite, e o carregamento segue em 100 W com fio. Além disso, o modelo padrão também conta com certificação IP69 e Android 16 com HyperOS 3, preservando boa parte da experiência premium em uma faixa de preço mais competitiva.
Preço e disponibilidade do K90 Pro Max
O Redmi K90 Pro Max está disponível na China com preço inicial de 3.999 yuans (cerca de R$ 3 mil em conversão direta) na versão com 12 GB de RAM e 256 GB de armazenamento.
Com mais armazenamento, o valor pode chegar a 5.299 yuans (R$ 4 mil) para a opção de 1 TB. Há ainda uma edição especial inspirada na Lamborghini, com acabamento exclusivo, vendida por 5.499 yuans (R$ 4 mil). O Redmi K90 padrão parte de 2.599 yuans (R$ 1,9 mil).
Ficha técnica do Redmi K90 Pro Max
- Tela: OLED 6,9 polegadas, 2.608 x 1.200 px, 120 Hz, 3.500 nits, Dragon Crystal Glass
- Processador: Snapdragon 8 Elite Gen 5
- RAM: 12 GB ou 16 GB
- Armazenamento: 256 GB, 512 GB ou 1 TB
- Câmeras traseiras: 50 MP (principal) + 50 MP (ultrawide) + 50 MP (telefoto 5x)
- Câmera frontal: 32 MP
- Bateria: 7.560 mAh, 100 W com fio, 50 W sem fio, 22,5 W reverso
- Sistema: Android 16 com HyperOS 3
- Som: 2.1 canais com woofer traseiro e certificação Bose
- Certificação: IP69
- Cores: preto, branco e azul jeans
