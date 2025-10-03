Xiaomi 17 Pro Max: veja a ficha técnica e preço do celular "rival" do iPhone

Na última semana, a Xiaomi oficializou sua nova geração de smartphones. Pulando o número 16, a empresa lançou a linha Xiaomi 17, cujo destaque é o Xiaomi 17 Pro Max, pensado para competir diretamente com o iPhone 17 Pro Max, também revelado em setembro.
O modelo chega como o mais avançado da fabricante, trazendo bateria de longa duração, design premium e uma tela extra na parte traseira — diferencial que amplia a usabilidade do aparelho.
Confira abaixo os tópicos e clique no item desejado para ir direto ao conteúdo:
O Xiaomi 17 Pro Max
Tela
A tela principal tem 6,9 polegadas, painel LTPO OLED, resolução de 1200 x 2608 px, taxa de atualização de 120 Hz e pico de brilho de 3.500 nits — número bem acima da média do mercado, garantindo visibilidade sob sol forte. O display tem o mesmo tamanho do iPhone 17 Pro Max e supera o do Xiaomi 17 Pro (6,3 polegadas) e do antigo topo de linha Xiaomi 15 Pro (6,73 polegadas).
A tela secundária, localizada na parte traseira, tem 2,9 polegadas, resolução de 976 x 596 px, 120 Hz e o mesmo brilho máximo. Além de servir como visor para selfies com o conjunto de câmeras traseiras, também exibe notificações, mensagens, controles de música, alarmes, jogos e widgets.
Câmera (principal e frontal)
O conjunto de câmeras é formado por três lentes de 50 MP — principal, ultrawide e telefoto com zoom óptico de 5x. A câmera frontal também tem 50 MP, abertura f/2.2, modo HDR, panorama e suporte a gravações em 4K a 60 fps com estabilização gyro-EIS.
- Câmera principal de 50 MP com abertura de f/1.7;
- Câmera ultrawide de 50 MP com abertura de f/2.6;
- Câmera telefoto de 50 MP com abertura de f/2.4;
- Câmera selfie de 50 MP com abertura de f/2.2.
Processador, Armazenamento e desempenho
Equipado com o supermoderno Snapdragon 8 Elite Gen 5 (3 nm) e GPU Adreno 840, o Xiaomi 17 Pro Max oferece desempenho de ponta para jogos pesados e uso intenso. Há versões com 12 GB ou 16 GB de RAM e 512 GB ou 1 TB de armazenamento, sem entrada para cartão microSD.
A Xiaomi promete quatro anos de atualizações do Android. O sistema de resfriamento interno foi ampliado, melhorando a dissipação de calor em sessões longas de uso.
Design e cores
O modelo tem corpo de vidro e alumínio, resistência à água e linhas que lembram bastante os aparelhos da Apple — incluindo uma versão própria da “Ilha Dinâmica”, chamada Xiaomi Super Island.
A semelhança com o iPhone 17 Pro Max vai além do visual geral e aparece em detalhes como o formato dos botões, as linhas mais retas e a moldura. De acordo com a ficha técnica, o Xiaomi 17 Pro Max pesa 219 g, tem 8 mm de espessura e chega nas cores preto, roxo, branco e verde no mercado chinês.
O aparelho tem estrutura de alumínio, que garante mais resistência sem adicionar peso extra, e conta com vidro Dragon Crystal Glass 3, desenvolvido para aumentar a proteção contra riscos na tela. Além disso, possui certificação IP68, permitindo submersão em água doce por até 6 m de profundidade por até 30 minutos.
Bateria
A bateria de 7.500 mAh é um dos grandes destaques do modelo: oferece autonomia prolongada e capacidade 50% superior à média dos celulares premium. O carregamento rápido completa a experiência, permitindo recargas em bem menos tempo.
Versão do sistema e recursos extras
O Xiaomi 17 Pro Max vem de fábrica com Android 16 e a nova interface HyperOS 3, que traz melhorias de desempenho e novos recursos. Entre as novidades estão a ferramenta que permite circular uma imagem para buscar conteúdo, integração com notebooks e tablets da marca, funções multitarefas aprimoradas e um notch dinâmico com mais opções de interação.
O modelo conta com som estéreo com tecnologia Dolby Atmos, Bluetooth 5.4 (com maior alcance e estabilidade), NFC para pagamentos por aproximação e leitor de digitais ultrassônico sob a tela.
Assim como outros aparelhos premium, não possui entrada P2 para fones, mas oferece áudio via USB-C e Bluetooth.
Preço e disponibilidade
Lançado inicialmente apenas na China, o Xiaomi 17 Pro Max tem preço a partir de 6.000 yuans, cerca de R$ 4.512 em conversão direta. Por enquanto, não há previsão de chegada ao mercado global ou ao Brasil.
O aparelho vem acompanhado de carregador de 100 W, cabo USB-C, capinha transparente e película já aplicada nas duas telas.
Ficha técnica
- Processador: Snapdragon 8 Elite Gen 5 (3 nm)
- Sistema: Android 16 + HyperOS 3
- RAM: 12 GB ou 16 GB
- Armazenamento: até 1 TB (sem expansão)
- Dimensões: 162.9 x 77.6 x 8 mm
- Resolução de tela: 1.200 x 2.608 pixels
- Peso: 219 gramas
- Conectividade: 5G, Wi-Fi, USB-C e Bluetooth 5.4
- Tela principal: 6,9 polegadas LTPO OLED, 3.500 nits, 120 Hz
- Tela extra: OLED 2,7", widgets/notificações/selfies
- Câmeras traseiras: tripla de 50 MP (wide, ultrawide, telefoto 5x)
- Câmera frontal: 50 MP, 4K 60 fps
- Vídeo: até 8K 30 fps, Dolby Vision HDR
- Bateria: 7.500 mAh, 100W cabo, 50W sem fio
- Construção: Alumínio + vidro, Dragon Crystal Glass 3, IP68
- Segurança: Leitor ultrassônico sob a tela + infravermelho
- Preço inicial China: 6.000 yuans (cerca de R$ 4.512)
Fique por dentro do que é notícia no RS, no Brasil e no mundo: baixe o app de GZH e acompanhe a Rádio Gaúcha de graça no seu celular.