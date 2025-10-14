Xiaomi 17 Pro Max: quanto tempo dura a bateria do celular que é "rival" do iPhone

Pulando o número 16, a empresa chinesa de tecnologia lançou a linha Xiaomi 17, pensada para competir diretamente com o iPhone 17 Pro Max, também revelado em setembro. Além do nome parecido, o design dos telefones reforça as comparações entre os modelos.
E é justamente em um ponto que há anos gera reclamações entre usuários da Apple que a Xiaomi aposta alto no 17 Pro Max: a bateria.
A capacidade é um dos grandes destaques do novo topo de linha da marca chinesa, oferecendo autonomia prolongada e capacidade 50% superior à média dos celulares premium.
O Xiaomi 17 Pro Max impressiona com sua bateria de 7.500 mAh, uma das maiores já vistas em um smartphone topo de linha. Conforme o site Xiaomi Time, que acompanha as atualizações da marca, a autonomia pode ultrapassar 20 horas de uso intenso, resultado que também se deve ao sistema de refrigeração, que ajuda a manter o desempenho estável durante longas sessões de jogos ou gravações.
O modelo ainda conta com carregamento ultrarrápido de 100 W, que completa a carga em menos de 40 minutos, além de carregamento sem fio de 50 W e reverso de 22,5 W para acessórios.
E o iPhone 17 Pro Max?
No caso do iPhone 17 Pro Max, a estratégia da Apple é priorizar a eficiência energética do chip A19 Pro. A empresa não divulga a capacidade da bateria, mas informa que o aparelho pode alcançar até 37 horas de reprodução de vídeo, superando o modelo anterior em oito horas. A recarga com fio chega a 50% em 20 minutos, enquanto o carregamento sem fio via MagSafe alcança 25 W (com suporte ao padrão Qi2).
Além disso, o aparelho pode fornecer energia para acessórios, como AirPods e Apple Watch, graças ao carregamento reverso sem fio.
Compare o iPhone 17 Pro Max e o Xiaomi 17 Pro Max
