Xiaomi 17 Pro Max: quanto tempo dura a bateria do celular que é "rival" do iPhone

No caso do iPhone 17 Pro Max, a estratégia da Apple é priorizar a eficiência energética do chip A19 Pro. A empresa não divulga a capacidade da bateria, mas informa que o aparelho pode alcançar até 37 horas de reprodução de vídeo, superando o modelo anterior em oito horas. A recarga com fio chega a 50% em 20 minutos, enquanto o carregamento sem fio via MagSafe alcança 25 W (com suporte ao padrão Qi2).