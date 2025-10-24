Xiaomi 17 Pro Max é mais rápido do que o "rival" iPhone 17 Pro Max? Compare os processadores 

Os dois lançamentos mais poderosos do ano, o Xiaomi 17 Pro Max e o iPhone 17 Pro Max, chegaram prometendo desempenho de ponta. O Xiaomi chega com o Snapdragon 8 Elite Gen 5, chip mais avançado da Qualcomm, enquanto o novo iPhone vem equipado com o A19 Pro, desenvolvido pela própria Apple. Os dois processadores usam a litografia de 3 nanômetros, o que garante mais potência e eficiência energética. Mas, afinal, o que isso significa e qual deles é "mais rápido"?
Um celular “rápido” depende de um conjunto de fatores, não só do processador. A CPU (unidade central de processamento) executa tarefas como abrir aplicativos, navegar e digitar. Já a GPU (placa gráfica) cuida do processamento de imagens, vídeos e jogos.
A RAM armazena informações temporárias enquanto o celular está em uso — quanto mais rápida, melhor o desempenho em multitarefa. A memória interna, por sua vez, influencia o tempo de carregamento de aplicativos e arquivos.
Outro ponto essencial é o resfriamento: quando o aparelho esquenta demais, ele reduz automaticamente a performance para evitar danos — processo conhecido como throttling térmico. Por isso, celulares com bons sistemas de dissipação de calor, como câmaras de vapor ou camadas de grafeno, conseguem manter o desempenho por mais tempo.
Comparação ponto a ponto entre Xiaomi e iPhone
Processador
O Xiaomi 17 Pro Max vem com o Snapdragon 8 Elite Gen 5, chip topo de linha da Qualcomm, fabricado em litografia de 3 nanômetros. Ele é focado em desempenho bruto, multitarefa intensa e tarefas de inteligência artificial, entregando potência máxima para jogos e aplicativos pesados.
O iPhone 17 Pro Max traz o A19 Pro, desenvolvido pela própria Apple e também construído em 3 nanômetros. Ele é altamente otimizado para funcionar em perfeita sincronia com o iOS, garantindo eficiência, fluidez e bom desempenho em tarefas do dia a dia.
CPU e GPU
No Xiaomi 17 Pro Max, o Snapdragon 8 Elite Gen 5 oferece CPU multicore potente e GPU Adreno 840 com suporte a ray tracing, garantindo alto desempenho em gráficos e multitarefa. O chip se destaca especialmente em uso intenso e em tarefas que aproveitam múltiplos núcleos simultaneamente.
No iPhone 17 Pro Max, a CPU de seis núcleos (dois de desempenho e quatro de eficiência), e a GPU de seis núcleos com ray tracing acelerado, proporcionam maior performance, mas com foco em single-core, garantindo maior fluidez em aplicativos otimizados para iOS e estabilidade geral.
RAM e memória interna
O Xiaomi 17 Pro Max utiliza RAM LPDDR6 e armazenamento UFS 4.0, tecnologias que garantem velocidades muito altas de leitura e escrita, ideais para abrir aplicativos rapidamente e lidar com multitarefa pesada.
O iPhone 17 Pro Max possui memória e armazenamento NVMe integrados e altamente otimizados com o chip e o iOS, o que garante fluidez e estabilidade, mesmo que os números brutos de velocidade, sejam menores que os do Xiaomi.
Resfriamento
No Xiaomi 17 Pro Max, o sistema de dissipação de calor inclui câmaras de vapor e camadas de grafeno, permitindo que o aparelho mantenha desempenho alto mesmo durante longas sessões de jogos ou tarefas pesadas.
O iPhone 17 Pro Max tem um sistema de resfriamento redesenhado, que mantém o chip A19 Pro em temperaturas controladas, garantindo estabilidade e evitando throttling, mesmo que a prioridade seja fluidez e não desempenho máximo absoluto.
Qual o mais rápido? Confira os pontos de benchmarks
Os benchmarks são testes que medem o desempenho do celular em diferentes situações, como abrir aplicativos, rodar jogos ou processar vídeos. Ele gera uma pontuação numérica que ajuda a comparar o potencial de velocidade entre aparelhos diferentes.
O AnTuTu é um dos benchmarks mais usados para smartphones. Ele combina testes de CPU, GPU, RAM e armazenamento e dá uma nota final que indica o desempenho geral do aparelho. Quanto maior a pontuação, maior o potencial do celular de lidar com tarefas pesadas.
Em testes de benchmark AnTuTu, o Xiaomi 17 Pro Max alcança mais de 4 milhões de pontos, mostrando vantagem em desempenho bruto, multicore e tarefas pesadas. O iPhone 17 Pro Max registra cerca de 2,3 milhões de pontos, ainda muito alto, mas inferior ao Xiaomi em pontuação total.
É importante lembrar que esses testes são controlados e podem variar conforme modelo, temperatura, versão do software e otimização de aplicativos. A pontuação mostra potencial de desempenho, mas não reflete completamente a experiência real do usuário.
Afinal, qual tem o melhor desempenho?
O Xiaomi 17 Pro Max se destaca em desempenho gráfico, multitarefa e IA generativa, com pontuação AnTuTu superior ao iPhone. O iPhone 17 Pro Max se sobressai em fluidez, consistência e estabilidade térmica, aproveitando ao máximo a integração entre hardware e software, mesmo com pontuação menor em testes brutos.
No uso real, ambos oferecem desempenho topo de linha, e a escolha ideal depende do que o usuário valoriza: força bruta e jogos ou equilíbrio e fluidez diária.
Fique por dentro do que é notícia no RS, no Brasil e no mundo: baixe o app de GZH e acompanhe a Rádio Gaúcha de graça no seu celular