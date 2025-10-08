Xiaomi 17 Pro Max e mais: os celulares que são parecidos com o iPhone

O Xiaomi 17 Pro Max, lançado em setembro, chamou a atenção pelo visual bastante similar ao iPhone 17 Pro Max, da Apple, também apresentado no mesmo mês. A novidade faz parte da linha Xiaomi 17, lançada recentemente, que pula o número 16.
O lançamento global do modelo ainda não foi confirmado pela empresa chinesa. Mesmo assim, o anúncio despertou grande interesse no Brasil: nas últimas semanas, termos como “Xiaomi 17 Pro Max preço no Brasil” e “Xiaomi 17 Pro Max onde comprar” registraram aumento expressivo nas buscas do Google.
A seguir, Zero Hora listou alguns celulares lançados entre 2024 e 2025 que, assim como o Xiaomi 17 Pro Max, lembram o iPhone ou competem com ele em tecnologias similares.
Os preços variam bastante: vão de R$ 806, no caso do Realme C63, até cerca de R$ 10.349,10 para o Galaxy S25 Ultra. Todos oferecem especificações competitivas e bom custo-benefício. Os valores foram verificados durante a apuração da matéria, em outubro de 2025.
Confira, no índice a seguir, todos os tópicos abordados ao longo da matéria:
- Realme C63 — a partir de R$ 806
- Realme C67 — a partir de R$ 915
- Cubot P80 — a partir de R$ 1.150
- Poco F6 — a partir de R$ 2.574
- Motorola Edge 60 Pro — a partir de R$ 3.599
- Galaxy S25 Ultra — a partir de R$ 10.349,10
- Xiaomi 17 Pro Max
Modelos com design similar ao iPhone
Realme C63
O Realme C63 se destaca por seu design inspirado na linha Pro Max do iPhone, especialmente no módulo de câmeras traseiras. Ele conta com uma lente principal de 50 MP, um sensor auxiliar com suporte de Inteligência Artificial e um flash circular que reforça a semelhança estética com os modelos da Apple.
Entre os recursos exclusivos, o celular tem o botão dinâmico, que pode ser configurado para abrir rapidamente a câmera, acionar a lanterna ou silenciar o aparelho, e a Mini Cápsula 2.0, versão própria da Ilha Dinâmica. A tela é de 6,74 polegadas, com taxa de 90 Hz, e a bateria de 5.000 mAh garante autonomia para um dia de uso. O C63 funciona com o chip UNISOC T612, de oito núcleos, atingindo até 1,8 GHz, e está disponível com 6 ou 8 GB de RAM. O preço gira em torno de R$ 800.
Realme C67
Lançado no início de 2024, o Realme C67 lembra os modelos 16 e 17 de entrada do iPhone, muito pelo módulo oval de câmeras com bordas arredondadas. Ele também traz a função Mini Cápsula, inspirada na Ilha Dinâmica da Apple, para exibir alertas e informações no topo da tela.
O aparelho tem câmera principal de 108 MP com zoom de 3x, acompanhada por lente auxiliar, e uma câmera frontal de 8 MP. A tela de 6,72 polegadas possui resolução Full HD+ e taxa de atualização de 120 Hz. O desempenho fica a cargo do processador Snapdragon 685, com 8 GB de RAM e 256 GB de armazenamento. A bateria é de 5.000 mAh, com recarga rápida de 33 W. O C67 pode ser encontrado a partir de R$ 900.
Cubot P80
O Cubot P80 é um dos modelos que mais lembram visualmente o iPhone da linha Pro Max, principalmente pelo módulo de três câmeras na traseira. Na prática, apenas a lente principal de 48 MP é realmente funcional; as outras atuam como sensor auxiliar e macro, mas ainda assim garantem fotos satisfatórias para o preço do aparelho, com suporte HDR e gravação em Full HD.
O aparelho vem com processador Mediatek MT8788V/WA de até 2 GHz, 8 GB de RAM e 256 GB de armazenamento. A tela é de 6,58 polegadas, com resolução Full HD+, e a bateria de 5.200 mAh oferece longa autonomia. Com traseira de vidro e laterais arredondadas, o Cubot P80 pode facilmente enganar quem olha rapidamente. Está disponível na casa dos R$ 1.100.
Poco F6
Antes do lançamento do iPhone 17 Pro Max, o Poco F6 já havia gerado comparações com a Apple, por conta do módulo de disposição de câmeras com lentes alinhadas horizontalmente — muito parecido com o visual adotado pela gigante de Cupertino em 2025.
O Poco F6, porém, é voltado para quem busca desempenho, principalmente gamers. Ele traz processador Snapdragon 8s Gen 3 de até 3 GHz, memória de até 12 GB de RAM e bateria de 5.000 mAh com recarga rápida de 90 W. A tela AMOLED de 6,67 polegadas tem taxa de atualização de 120 Hz e suporte a HDR10+. O modelo pode ser encontrado a partir de R$ 2.500.
Modelos top de linha que competem com o iPhone
Motorola Edge 60 Pro
O Motorola Edge 60 Pro entra na categoria de similar ao iPhone por conta de seu desempenho. O aparelho conta com tela Quad-Curve de 6,7 polegadas e resolução 1,5K, superior ao Full HD. O painel tem brilho de até 4.500 nits, suporte a HDR10+ e taxa de atualização de 120 Hz, o que proporciona imagens mais nítidas e navegação fluida.
Já no conjunto fotográfico, destaca-se o sensor Sony LYTIA 700C, voltado para oferecer boa definição em fotos e vídeos, inclusive em ambientes com pouca luz. O smartphone também traz suporte a Ultra HDR, que amplia a variedade de cores captadas.
Na parte de resistência, o Edge 60 Pro possui certificações IP68 e IP69, que garantem proteção contra poeira, areia, jatos d’água e submersão de até 30 minutos. Ele segue o padrão militar MIL-STD-810H, suportando temperaturas entre −20 °C e 60 °C e alta umidade. A proteção da tela fica por conta do Corning Gorilla Glass 7i, que promete maior resistência a quedas e riscos.
A bateria tem 6.000 mAh, com promessa de autonomia de até 45 horas. O carregador TurboPower 90 W possibilita recarga suficiente para um dia de uso em cerca de seis minutos, segundo a fabricante.
O desempenho fica a cargo do processador MediaTek Dimensity 8350 Extreme, que busca equilibrar potência e eficiência para jogos, reprodução de vídeos em alta resolução, transferências rápidas e recursos de inteligência artificial. Pode ser encontrado na faixa dos R$ 4.000.
Galaxy S25 Ultra
O Galaxy S25 Ultra chega com um visual mais arredondado, unificando a identidade da linha S, e, assim como o Edge 60 Pro, é um concorrente direto do iPhone no quesito desempenho. A estrutura em titânio dá resistência extra, enquanto a S Pen integrada reforça a proposta premium. A tela é protegida pelo vidro especial, e a certificação IP68 garante resistência à água e poeira.
Na câmera, o destaque vai para os vídeos em HDR de 10 bits e a remoção precisa de ruído, que melhora cenas noturnas. O reconhecimento de objetos ajusta automaticamente luz e tons de pele, e a nova lente ultrawide de 50 MP permite fotos em macro com alto nível de detalhe. O Space Zoom com IA vai de 1x a 100x, e o modo Expert RAW oferece arquivos prontos para edição profissional.
O desempenho também foi otimizado: o processador personalizado melhora o tempo de bateria, garantindo longas horas de reprodução de vídeo. O aparelho vem com 12 GB de RAM e opções de armazenamento de até 1 TB.
Entre os novos recursos de interface está a Now Bar, que permite acesso rápido a alertas, música e temporizador sem desbloquear o celular. O modelo chega nas cores Titânio Azul, Cinza, Preto e Prata.
Xiaomi 17 Pro Max
O Xiaomi 17 Pro Max chega como o topo de linha da marca chinesa, voltado para quem busca alto desempenho e bateria de longa duração. O modelo chamou atenção ao levar ao extremo a semelhança com o iPhone 17 Pro Max, com design em vidro e alumínio e resistência à água.
O smartphone mantém linhas retas e a disposição das câmeras é semelhante a do iPhone, além de trazer sua própria versão da Dynamic Island, chamada Xiaomi Super Island. Esse recurso, disponível originalmente a partir do iPhone 14 Pro, consiste em um recorte em forma de pílula no centro da parte superior da tela, permitindo que o usuário visualize informações essenciais do dia a dia e até controle a reprodução de músicas.
O diferencial é a tela extra na parte traseira, que pode mostrar notificações, widgets, visualização de chamadas e mensagens, controle de música, verificação do relógio ou do cronômetro, exibição de papéis de parede e até pode funcionar como visor para selfies. Além disso, a empresa oferece uma capa que transforma o celular em um mini console portátil, permitindo jogar na tela traseira. A capa custa 299 yuan (cerca de R$ 223).
O conjunto de câmeras também chama a atenção: são três lentes de 50 MP — principal, ultra-angular e telefoto com zoom de 5x — e uma câmera frontal de 50 MP que grava vídeos em 4K.
A bateria de 7.500 mAh garante horas de uso, e o carregamento rápido permite recarregar o aparelho em pouco tempo. O preço oficial na China é de 6.000 yuans (cerca de R$ 4.496), mas não há previsão de lançamento no Brasil.
