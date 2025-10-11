Xiaomi 17 Pro Max: como é a câmera do celular "rival" do iPhone

O Xiaomi 17 Pro Max, topo de linha da nova geração de smartphones da marca chinesa, foi anunciado em setembro e rapidamente chamou a atenção do público. Entre os principais atrativos estão a tela maior, a bateria de alta capacidade, o processador potente para jogos e, talvez o mais interessante para muitos consumidores, o desempenho das câmeras.
O destaque do aparelho é o conjunto triplo de 50 megapixels (MP) com lentes Leica, uma das marcas mais respeitadas do mundo em óptica, capaz de impressionar até os fotógrafos mais exigentes. O sistema completo garante imagens de alta qualidade em todas as situações, combinando versatilidade entre lentes, alto nível de detalhe e recursos avançados de vídeo
Câmeras do Xiaomi 17 Pro Max:
- Principal: 50 MP, f/1.7, OIS, gravação 8K a 30 fps.
- Ultrawide: 50 MP, f/2.6, ângulo 102º.
- Telefoto: 50 MP, f/2.4, zoom óptico 5x.
- Selfie: 50 MP, f/2.2, HDR, panorama, gravação 4K a 60 fps.
As câmeras
A câmera principal do Xiaomi 17 Pro Max tem um sensor chamado Light Fusion 950L e uma lente Leica Summilux. Na prática, isso significa que a câmera consegue capturar mais luz, mesmo em ambientes pouco iluminados, e mantém a foto nítida graças à estabilização óptica de imagem (OIS) — ou seja, pequenas tremidas da mão não estragam a foto. A abertura f/1.7 ajuda ainda mais, deixando entrar mais luz para fotos mais claras e detalhadas.
Para vídeos, a câmera grava em 8K UHD a 30 fps, ou seja, qualidade extremamente alta, e ainda permite slow motion de até 1.920 fps, perfeito para registrar movimentos rápidos com detalhes impressionantes.
A câmera ultrawide, também de 50 MP, consegue capturar um ângulo de 102º, ou seja, você consegue colocar muito mais na foto — paisagens, grupos de pessoas ou cenários amplos — sem cortar nada.
Já a câmera telefoto, com 50 MP e sensor ISOCELL GN8, permite aproximar objetos distantes com zoom óptico de até 5x, sem perder a nitidez. A abertura f/2.4 ajuda a captar luz suficiente para fotos claras mesmo quando o zoom está no máximo.
Na frente, a câmera de selfies também tem 50 MP com abertura f/2.2 e traz recursos como HDR (para equilibrar luz e sombra), panorama (para selfies em grupo ou ambientes largos) e gravação de vídeos em 4K a 60 fps com estabilização gyro-EIS, garantindo imagens suaves mesmo se a mão tremer.
Onde comprar o Xiaomi 17 Pro Max
Como não há previsão de lançamento internacional, o modelo deve chegar ao Brasil apenas por meio de importadoras, em plataformas como Shopee ou Mercado Livre.
Vale lembrar que a Xiaomi não oferece garantia nem assistência técnica gratuita para produtos adquiridos fora de canais oficiais ou parceiros autorizados, conforme o TechTudo. Por isso, é essencial confirmar a garantia com o vendedor e exigir a nota fiscal.
