Xiaomi 17 Pro Max: como é a câmera do celular "rival" do iPhone

A câmera principal do Xiaomi 17 Pro Max tem um sensor chamado Light Fusion 950L e uma lente Leica Summilux. Na prática, isso significa que a câmera consegue capturar mais luz, mesmo em ambientes pouco iluminados, e mantém a foto nítida graças à estabilização óptica de imagem (OIS) — ou seja, pequenas tremidas da mão não estragam a foto. A abertura f/1.7 ajuda ainda mais, deixando entrar mais luz para fotos mais claras e detalhadas.