Xiaomi 17 Pro Max será vendido no Brasil? O que se sabe sobre o principal concorrente do iPhone

A Xiaomi apresentou oficialmente sua nova geração de smartphones, pulando o número 16 e lançando a linha Xiaomi 17, em 25 de setembro, na China. O destaque fica por conta do Xiaomi 17 Pro Max, desenvolvido para competir diretamente com o iPhone 17 Pro Max.
Posicionado como o modelo mais avançado da marca, o aparelho combina bateria de longa duração, design premium e uma tela extra na parte traseira, recurso que amplia a usabilidade no dia a dia. A versão com 12 GB de RAM e 512 GB de armazenamento foi lançada por 6.000 yuan (cerca de R$ 4,5 mil na cotação atual).
Por enquanto, não há valores oficiais em reais, dólar ou euro, já que o lançamento global ainda não foi confirmado pela empresa. Mesmo assim, o anúncio despertou grande interesse no Brasil: nas últimas semanas, termos como “Xiaomi 17 Pro Max preço no Brasil” e “Xiaomi 17 Pro Max onde comprar” registraram aumento expressivo nas buscas do Google.
A reportagem de Zero Hora procurou a Xiaomi para saber se há previsão de chegada do modelo ao mercado brasileiro, mas não obteve resposta até a publicação desta matéria.
O lançamento, no entanto, pode não ocorrer oficialmente no país. Isso porque, historicamente, a marca concentra sua estratégia local em modelos de entrada, como o Poco C75, intermediários, como o Redmi Note 14 Pro, ou intermediários premium, como o Xiaomi 15T Pro, deixando de lado seus smartphones topo de linha.
Onde comprar o Xiaomi 17 Pro Max
Como não há previsão de lançamento internacional, o modelo deve chegar ao Brasil apenas por meio de importadoras, em plataformas como Shopee ou Mercado Livre.
Vale lembrar que a Xiaomi não oferece garantia nem assistência técnica gratuita para produtos adquiridos fora de canais oficiais ou parceiros autorizados, conforme o TechTudo. Por isso, é essencial confirmar a garantia com o vendedor e exigir a nota fiscal.
Sobre o Xiaomi 17 Pro Max
O Xiaomi 17 Pro Max chega como o aparelho topo de linha da marca chinesa, pensado para quem busca alto desempenho e bateria de longa duração. O aparelho traz um design em vidro e alumínio, além de ser resistente à água.
O diferencial é a tela extra na parte traseira, que pode mostrar notificações, widgets, visualização de chamadas e mensagens, controle de música, verificação do relógio ou do cronômetro, exibição de papéis de parede e até pode funcionar como visor para selfies. Além disso, a empresa oferece uma capa que transforma o celular em um mini console portátil, permitindo jogar na tela traseira. A capa custa 299 yaun (cerca de R$223).
O conjunto de câmeras também chama atenção: são três lentes de 50 MP — principal, ultra-angular e telefoto com zoom de 5x — e uma câmera frontal de 50 MP que grava vídeos em 4K.
A bateria de 7.500 mAh garante horas de uso, e o carregamento rápido permite recarregar o aparelho em pouco tempo.
