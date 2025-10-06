Xiaomi 17 Pro Max será vendido no Brasil? O que se sabe sobre o principal concorrente do iPhone

O diferencial é a tela extra na parte traseira, que pode mostrar notificações, widgets, visualização de chamadas e mensagens, controle de música, verificação do relógio ou do cronômetro, exibição de papéis de parede e até pode funcionar como visor para selfies. Além disso, a empresa oferece uma capa que transforma o celular em um mini console portátil, permitindo jogar na tela traseira. A capa custa 299 yaun (cerca de R$223).