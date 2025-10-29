WhatsApp caiu? Aplicativo apresenta instabilidade hoje

WhatsApp teve registro de queda nesta quarta.FABIO PRINCIPE/stock.adobe.com
O WhatsApp enfrenta instabilidade nesta quarta-feira (29). De acordo com relatos de usuários no site de monitoramento Downdetector, os problemas começaram na metade da manhã.
Nas redes sociais, foram relatadas dificuldades para acessar os serviços. Por volta do meio-dia, o site Downdetector, que monitora a instabilidade de plataformas digitais, registrava mais de 100 queixas relacionadas ao funcionamento da plataforma.
Reclamações aumentaram no final da manhã de quarta (29).Reprodução/DownDetector
A busca pelos termos relacionados à queda do serviço também apareceu nos termos mais procurados do Google Trends, ferramenta de monitoramento do buscador.