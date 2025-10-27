Virginia Fonseca "sumiu" das redes sociais por causa de Vini Jr.? Entenda

A influenciadora digital Virginia Fonseca surpreendeu os seguidores ao "sumir" das redes sociais no domingo (26), justamente no dia em que reencontrou o jogador Vini Jr, em Madri.
A ausência chamou a atenção, já que a criadora de conteúdo costuma compartilhar praticamente todos os momentos de sua rotina com o público.
Virginia, inclusive, acompanhou o clássico entre Real Madrid e Barcelona, no Santiago Bernabéu, mas não publicou nenhum registro do evento. As únicas imagens que circularam foram feitas por Duda Freire, amiga da influenciadora, que também estava no jogo.
“Jejum digital”
Nas últimas semanas, Virginia está realizando o que chama de “jejum digital”, uma vez que não utiliza as redes sociais aos domingos. Segundo ela, a decisão surgiu após perceber que estava passando tempo demais no celular.
"Vou falar um negócio para vocês: comecei um propósito, vou ficar sem açúcar e sem mexer no celular aos domingos. Não sei o que vou arrumar, vai ser muito difícil para mim", disse Virginia nos stories de seu perfil no Instagram antes do "detox" das redes.
Reaproximação com Vini após polêmica
No domingo (26), novas fotos surgiram da influenciadora com o jogador. Ela aparece na arquibancada do estádio espanhol, torcendo por Vini Jr.
O reencontro de Virginia com o jogador brasileiro acontece depois de um período conturbado. No início do mês, Vini Jr. publicou um vídeo ao lado da influenciadora no TikTok.
Pouco dias depois, porém, o relacionamento enfrentou turbulências. Prints de conversas atribuídas a Vini Jr. com a modelo Day Magalhães começaram a circular nas redes, levantando rumores sobre possível traição. A equipe de Virginia confirmou o rompimento na época, afirmando que o relacionamento “nunca foi algo sério”.
No dia seguinte, o jogador publicou um pedido público de desculpas, reconhecendo erros e elogiando a influenciadora.
Nova chance ao romance
Após a polêmica, Virginia confirmou estar disposta a dar uma nova chance a Vini, depois do pedido público do atleta. Segundo pessoas próximas ao casal, os dois voltaram a se encontrar na Espanha — agora em clima de reconciliação e longe das câmeras.
