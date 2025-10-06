Virginia aparece em post de Vini Jr. e provoca alvoroço nas redes sociais

Os rumores de um possível romance entre Vini Jr. e Virginia Fonseca estão em alta atualmente. Nesta segunda-feira (6), o jogador publicou um vídeo no TikTok com a influenciadora, o que aumentou as suspeitas do possível relacionamento entre eles.
No vídeo, os dois aparecem dançando um funk do MC Fantaxma. Em uma hora de publicação, o vídeo já conta com mais de 16 milhões de visualizações e 60 mil comentários.
Veja a publicação no TikTok do jogador:
Boatos aumentaram
O vídeo aumentou ainda mais as expectativas dos fãs para o possível casal. Os rumores começaram após a influenciadora ser vista na festa de aniversário de 25 anos do jogador, em 19 de julho.
Em setembro, ela esteve duas vezes na Espanha, local onde o atleta do Real Madrid vive. Diversos rumores surgiram afirmando que os dois estariam juntos.
Neste mês, Virginia foi pela terceira para Madrid no intervalo de 30 dias. Na ocasião, a empresária publicou um vídeo em que ela parece estar em um closet, que fãs especulam ser do craque.
Fique por dentro do que é notícia no RS, no Brasil e no mundo: baixe o app de GZH e acompanhe a Rádio Gaúcha de graça no seu celular