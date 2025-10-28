Vini Jr. e Virginia assumem relacionamento; veja a publicação

Depois de semanas de rumores e especulações nas redes sociais, Virginia Fonseca e Vini Jr. enfim assumiram o relacionamento. O anúncio foi feito em publicação em conjunto da influenciadora e do jogador, no Instagram, na manhã desta terça (28).
O post, um carrossel com três fotos, ultrapassou 1 milhão de curtidas em menos de 10 minutos. Na legenda, escreveram suas iniciais unidas a um emoji de coração. As imagens mostram que o atleta do Real Madrid fez uma surpresa romântica para a influenciadora.
Na primeira foto, o casal aparece junto em frente a cama repleta de pétalas de rosas, ursos de pelúcia e balões. Na segunda, Vini está em cima da cama. Na terceira, Virginia aparece fazendo um coração com as mãos.