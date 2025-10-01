"Vale Tudo": compare a revelação sobre Leonardo nas duas versões da novela

A grande reviravolta em Vale Tudo começou no capítulo exibido nesta terça-feira (30). Na trama de Manuela Dias, Heleninha (Paolla Oliveira) encontrou o irmão Leonardo (Guilherme Magon), que a família pensava ter morrido em um acidente de carro.
Abalada com o encontro, uma das herdeiras dos Roitman decidiu levar o irmão até a mansão da família, surpreendendo a mãe, Odete Roitman (Débora Bloch), o irmão Afonso (Humberto Carrão) e sua tia, Celina (Malu Galli).
O que ninguém imagina, nem mesmo a própria Heleninha, é que Leonardo foi escondido durante muito tempo pela própria mãe, que não aceita a condição do filho, que ficou com sequelas após o acidente de carro.
— Meu irmão estava morto, e agora está vivo. A gente quer saber o que aconteceu — dirá Afonso, em cena prevista para ir ao ar nesta quarta-feira (1º).
A revelação sobre o que realmente aconteceu com Leonardo foi bem diferente da primeira versão da trama, exibida originalmente em 1988. Veja a seguir a diferença do remake para a versão original.
O remake
A descoberta de Heleninha só foi possível por conta da morte de Ana Clara (Samantha Jones). A jovem estava cuidando de Leonardo, que antes estava sob a tutela da avó dela, Nice (Teca Pereira), que também morreu.
A jovem foi uma das vítimas de Odete Roitman, após um longo período de chantagens, em que ameaçava contar a verdade sobre o filho da vilã para todos.
No capítulo da última segunda-feira (29), Odete cansou das ameaças e atirou contra Ana Clara — na frente do próprio filho. Ela, inclusive, tentou atirar em Leonardo, mas não conseguiu.
A neta de Nice pediu socorro para a amiga, Maria de Fátima (Bella Campos), que, desesperada ao ver a situação, acionou Heleninha pelo celular de Ana Clara. A filha de Odete, então, foi ao encontro da menina e se surpreendeu com o que encontrou no local. Foi então que decidiu levar o irmão para a família.
A versão de 1988
Na versão original da novela, a cena de revelação foi diferente. Leonardo realmente morreu e aparecia apenas em flashbacks. Sua morte era um dos grandes traumas de Heleninha, na época, interpretada por Renata Sorrah, que acreditava ser responsável pelo acidente.
A verdade — de que Odete (Beatriz Segall) era quem dirigia o carro na noite do desastre — só era revelada mais tarde, pela antiga empregada da família, vivida por Zilka Salaberry.
A revelação vem à tona quando Raquel (Regina Duarte) entra na sala de reuniões da TCA acompanhada da babá Ruth (Zilka Salaberry). Ao perceber a presença das duas, Odete tenta chamar a segurança, mas é impedida por Afonso (Cássio Gabus Mendes).
Na sala, também estavam Heleninha, Marco Aurélio (Reginaldo Faria) e Tiago (Fábio VillaVerde). É a babá quem revela que, na verdade, Odete era a motorista no acidente que matou Leonardo. Ela também conta que foi a poderosa quem provocou o incêndio na casa de Angra dos Reis, episódio pelo qual Heleninha carregou a culpa durante anos.
