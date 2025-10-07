Vagas de Jovem Aprendiz na Petrobras: veja como se inscrever e participar do processo seletivo

As inscrições para ser jovem aprendiz na Petrobras começaram nesta segunda-feira (6). São 715 vagas em 23 cidades de 13 Estados no Brasil e no DF. É possível se candidatar até 12 de outubro, por meio do site, de forma gratuita.
As oportunidades fazem parte do Programa Petrobras Jovem Aprendiz, que promove a inclusão social e entrada de talentos no mercado de trabalho por meio da qualificação profissional, cumprindo os requisitos previstos na Lei de Aprendizagem.
Cidades com vagas abertas
- Manaus-AM
- Salvador-BA
- Fortaleza-CE
- Linhares-ES
- Vitória-ES
- Betim-MG
- Juiz De Fora-MG
- Recife-PE
- Curitiba-PR
- Natal-RN
- Canoas-RS
- Aracaju-SE
- Cubatão-SP
- Mauá-SP
- Paulínia-SP
- Santos-SP
- São José dos Campos-SP
- Duque de Caxias-RJ
- Macaé-RJ
- Rio de Janeiro-RJ
- São Gonçalo-RJ
- Três Lagoas-MS
- Brasília-DF.
Vagas em Canoas
São 15 vagas para Técnico de Automação Industrial e 17 oportunidades para Aprendizagem profissional de Eletricista Predial.
Para as vagas de Técnico de Automação Industrial, é necessário ter entre 18 anos a 21 anos e 7 meses e estar cursando, no mínimo, o 2º ano do Ensino Médio.
Para a vaga de Aprendizagem Profissional de Eletricista Predial é necessário ter entre 16 anos a 21 anos e 7 meses, cursando, no mínimo, o 9º ano do Ensino Fundamental.
Relação de vagas
Em parceria com o Senai, as 715 vagas estão distribuídas pelo Brasil e se dividem entre aprendizagem profissional e curso técnico, sendo elas:
Cursos de Aprendizagem Profissional
- Aprendizagem Profissional Operador de Processos Industriais de Manufatura
- Aprendizagem Profissional Operador de Suporte e Manutenção em Microcomputadores e Redes Locais
- Aprendizagem Profissional de Eletricista Industrial
- Aprendizagem Profissional em Instrumentação
- Aprendizagem Profissional em Manutenção Mecânica de Máquinas Industriais
- Aprendizagem Profissional Assistente de Gerenciamento de Obras
- Aprendizagem Profissional Mecânico de Manutenção
- Aprendizagem Profissional em Assistente de Logística
- Aprendizagem Profissional de Eletricista Predial
- Aprendizagem Profissional Construtor de Edificações
- Aprendizagem Profissional Caldeireiro
- Aprendizagem Profissional de Eletricista de Instalações
- Aprendizagem Profissional Operador de Suporte Técnico em Tecnologia da Informação
- Aprendizagem Profissional em Soldador
- Aprendizagem Profissional em Instalador de Tubulações Prediais de Gás Combustível
- Aprendizagem Profissional em Encanador Hidráulico
- Aprendizagem Profissional em Assistente Administrativo
Cursos Técnicos
- Técnico em Eletrotécnica
- Técnico em Mecânica
- Técnico de Automação Industrial
- Técnico em Manutenção de Máquinas Industriais
- Técnico em Instrumentação Industrial
- Técnico em Desenvolvimento de Sistemas
- Técnico em Mecatrônica
- Técnico em Petroquímica
- Técnico em Sistema de Energia Renovável
- Técnico em Química
- Técnico em Logística
Os aprovados receberão um salário mínimo integral, vale-transporte, 13° salário, férias e FGTS.
Requisitos para se inscrever no programa Jovem Aprendiz da Petrobras
- Ter idade entre 14 anos e 21 anos e 7 meses, com exceção para pessoas com deficiência (PCD), em que não existe limite máximo de idade
- Candidatos que estão no Ensino Médio devem apresentar comprovante de matrícula e de frequência
- O curso de aprendizagem deve ser realizado em horário alternativo ao turno escolar
Conforme a empresa, o programa terá 21 meses de duração. A jornada será de quatro horas diárias, de segunda a sexta-feira, contabilizando 20 horas semanais.
