Vagas de Jovem Aprendiz na Petrobras: veja como se inscrever e participar do processo seletivo

São 715 oportunidades espalhadas por 23 cidades no Brasil

Zero Hora

Fernando Frazão/Agência Brasil/Empresa Brasil d
Inscrições para Jovem Aprendiz na Petrobras começam

As inscrições para ser jovem aprendiz na Petrobras começaram nesta segunda-feira (6). São 715 vagas em 23 cidades de 13 Estados no Brasil e no DF. É possível se candidatar até 12 de outubro, por meio do site, de forma gratuita. 

As oportunidades fazem parte do Programa Petrobras Jovem Aprendiz, que promove a inclusão social e entrada de talentos no mercado de trabalho por meio da qualificação profissional, cumprindo os requisitos previstos na Lei de Aprendizagem.

Cidades com vagas abertas

  1. Manaus-AM
  2. Salvador-BA
  3. Fortaleza-CE
  4. Linhares-ES
  5. Vitória-ES
  6. Betim-MG
  7. Juiz De Fora-MG
  8. Recife-PE
  9. Curitiba-PR
  10. Natal-RN
  11. Canoas-RS 
  12. Aracaju-SE
  13. Cubatão-SP
  14. Mauá-SP 
  15. Paulínia-SP 
  16. Santos-SP 
  17. São José dos Campos-SP
  18. Duque de Caxias-RJ
  19. Macaé-RJ 
  20. Rio de Janeiro-RJ 
  21. São Gonçalo-RJ
  22. Três Lagoas-MS
  23. Brasília-DF.

Vagas em Canoas

São 15 vagas para Técnico de Automação Industrial e 17 oportunidades para Aprendizagem profissional de Eletricista Predial. 

Para as vagas de Técnico de Automação Industrial, é necessário ter entre 18 anos a 21 anos e 7 meses e estar cursando, no mínimo, o 2º ano do Ensino Médio.

Para a vaga de Aprendizagem Profissional de Eletricista Predial é necessário ter entre 16 anos a 21 anos e 7 meses, cursando, no mínimo, o 9º ano do Ensino Fundamental.

Relação de vagas

Em parceria com o Senai, as 715 vagas estão distribuídas pelo Brasil e se dividem entre aprendizagem profissional e curso técnico, sendo elas:

Cursos de Aprendizagem Profissional

  • Aprendizagem Profissional Operador de Processos Industriais de Manufatura
  • Aprendizagem Profissional Operador de Suporte e Manutenção em Microcomputadores e Redes Locais
  • Aprendizagem Profissional de Eletricista Industrial
  • Aprendizagem Profissional em Instrumentação
  • Aprendizagem Profissional em Manutenção Mecânica de Máquinas Industriais
  • Aprendizagem Profissional Assistente de Gerenciamento de Obras
  • Aprendizagem Profissional Mecânico de Manutenção
  • Aprendizagem Profissional em Assistente de Logística
  • Aprendizagem Profissional de Eletricista Predial
  • Aprendizagem Profissional Construtor de Edificações
  • Aprendizagem Profissional Caldeireiro
  • Aprendizagem Profissional de Eletricista de Instalações
  • Aprendizagem Profissional Operador de Suporte Técnico em Tecnologia da Informação
  • Aprendizagem Profissional em Soldador
  • Aprendizagem Profissional em Instalador de Tubulações Prediais de Gás Combustível
  • Aprendizagem Profissional em Encanador Hidráulico
  • Aprendizagem Profissional em Assistente Administrativo

Cursos Técnicos

  • Técnico em Eletrotécnica
  • Técnico em Mecânica
  • Técnico de Automação Industrial
  • Técnico em Manutenção de Máquinas Industriais
  • Técnico em Instrumentação Industrial
  • Técnico em Desenvolvimento de Sistemas
  • Técnico em Mecatrônica
  • Técnico em Petroquímica
  • Técnico em Sistema de Energia Renovável
  • Técnico em Química
  • Técnico em Logística

Os aprovados receberão um salário mínimo integral, vale-transporte, 13° salário, férias e FGTS. 

Requisitos para se inscrever no programa Jovem Aprendiz da Petrobras 

  • Ter idade entre 14 anos e 21 anos e 7 meses, com exceção para pessoas com deficiência (PCD), em que não existe limite máximo de idade
  • Candidatos que estão no Ensino Médio devem apresentar comprovante de matrícula e de frequência
  • O curso de aprendizagem deve ser realizado em horário alternativo ao turno escolar

Conforme a empresa, o programa terá 21 meses de duração. A jornada será de quatro horas diárias, de segunda a sexta-feira, contabilizando 20 horas semanais. 

