"Tremembé": que horas estreia a série sobre o "presídio dos famosos"?

Tremembé chega ao catálogo do Prime Video nesta sexta-feira (31). A produção retrata o cotidiano da penitenciária que batiza o nome da série, localizada no interior de São Paulo.
Conhecida nacionalmente como o “presídio dos famosos” por abrigar condenados por crimes de grande repercussão, Tremembé teve como detentas Suzane von Richthofen, Elize Matsunaga e Anna Carolina Jatobá.
A série foi inspirada em obras do jornalista Ulisses Campbell, em livros como Suzane: Assassina e Manipuladora, que detalha o caso de Suzane von Richthofen, e Elize Matsunaga: A Mulher Que Esquartejou o Marido, sobre o assassinato do empresário Marcos Kitano Matsunaga.
Horário de lançamento da série
- A estreia de Tremembé está prevista para ser entre 0h e 4h (horário de Brasília), no Prime Video.
Elenco
Uma das protagonistas é Marina Ruy Barbosa, que interpreta Suzane von Richthofen, uma das criminosas mais conhecidas do país.
Além dela, o elenco conta com:
- Felipe Simas e Kelner Macêdo como os irmãos Daniel e Christian Cravinhos, respectivamente, responsáveis pela morte dos pais de Suzane
- Carol Garcia como Elize Matsunaga, condenada por matar e esquartejar o marido
- Lucas Oradovschi e Bianca Comparato como Alexandre Nardoni e Anna Carolina Jatobá, condenados pela morte da filha Isabella, de cinco anos, em 2008
- Anselmo Vasconcelos como Roger Abdelmassih, ex-médico condenado por mais de 50 estupros;
- Letícia Rodrigues como Sandra Regina Ruiz, a Sandrão, que teve envolvimentos amorosos com Suzane e Elize dentro do presídio.