"Tremembé": compare o elenco da série com os criminosos da vida real

A série Tremembé está repercutindo nas redes sociais. Internautas estão com expectativas para a estreia da produção do Prime Video, que será baseada em histórias da famosa penitenciária de São Paulo, que recebeu condenados por crimes de grande repercussão no Brasil (veja o trailer abaixo).
Os primeiros cinco episódios da série estreiam no Prime Video nesta sexta-feira (31). A produção ficará disponível na plataforma entre meia-noite e 4h (horário de Brasília).
Um dos destaques da série é Suzane von Richthofen, condenada a 39 anos e quatro meses de prisão por planejar a morte dos pais, em 2002. A personagem será interpretada por Marina Ruy Barbosa.
Os irmãos Cravinhos serão retratados por Felipe Simas, que dará vida a Daniel Cravinhos, ex-namorado de Suzane, e Kélner Macedo, que viverá Christian Cravinhos. Ambos foram condenados por participação no crime.
A obra, baseada nos livros do jornalista Ulisses Campbell, trará destaque para os casos de Elize Matsunaga, com Carol Garcia, Sandrão (Letícia Rodrigues) e Anna Carolina Jatobá (Bianca Comparato).
Além dos irmãos Cravinhos, a penitenciária masculina também vai trazer Alexandre Nardoni (Lucas Oradovschi) e Roger Abdelmassih (Anselmo Vasconcelos). Ainda não se sabe quando a série irá estrear no Prime.
Compare os atores com os personagens da vida real
Marina Ruy Barbosa como Suzane von Richthofen
Suzane von Richthofen foi condenada a 39 anos e quatro meses de prisão por planejar a morte dos pais, Manfred e Marísia Von Richthofen, em 2002. Ela respondeu por homicídio triplamente qualificado e fraude processual.
Felipe Simas como Daniel Cravinhos
Daniel Cravinhos, interpretado por Rodrigo Simas, era namorado de Suzane na época do crime. Ele foi condenado, em 2006, a 39 anos de prisão pelas mortes dos pais dela. Ele foi apontado como autor da execução do casal junto com o irmão, Christian.
Kelner Macêdo como Cristian Cravinhos
Cristian Cravinhos, que será interpretado por Kelner Macêdo, foi condenado a 38 anos e seis meses por participar do assassinato do casal von Richthofen junto com Suzane e o irmão, Daniel.
Bianca Comparato como Anna Carolina Jatobá
Bianca Comparato irá interpretar Anna Carolina Jatobá, condenada a mais de 26 anos de reclusão pela morte de sua enteada, Isabella Nardoni, cinco anos. O caso aconteceu em março de 2008, em São Paulo. Anna Carolina respondeu pelos crimes de homicídio triplamente qualificado e fraude processual.
Isabella foi jogada do sexto andar do edifício onde vivia com o pai, Alexandre Nardoni, e a madrasta, após ter sido agredida dentro do apartamento.
Lucas Oradovschi como Alexandre Nardoni
Alexandre Nardoni, que também foi condenado a mais de 30 anos de prisão pelo assassinato da menina, será vivido por Lucas Oradovschi na produção do Prime Video.
Carol Garcia como Elize Matsunaga
Elize Matsunaga também será retratada na série, com a personagem Carol Garcia. Ela foi condenada a mais de 16 anos pela morte e esquartejamento do marido, o empresário Marcos Kitano Matsunaga, dono da empresa de produtos alimentícios Yoki, em maio de 2012.
Letícia Rodrigues como Sandrão
Letícia Rodrigues irá interpretar Sandra Regina Gomes, conhecida como Sandrão. Ela foi condenada a 27 anos de prisão pelo sequestro e assassinato de um adolescente de 14 anos em 2003. Junto a comparsas, ela manteve o jovem em cativeiro e exigiu resgate da família que, mesmo após o pagamento, encontrou o garoto morto com um tiro na cabeça, amordaçado e com um saco plástico no rosto.
Anselmo Vasconcelos como Roger Abdelmassih
O ator Anselmo Vasconcelos fará o papel de Roger Abdelmassih, ex-médico especialista em reprodução assistida, que foi condenado a mais de cem anos de prisão por crimes de estupro e atentado violento ao pudor, cometido contra dezenas de pacientes em seu consultório.