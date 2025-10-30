"Tremembé": compare o elenco da série com os criminosos da vida real

Letícia Rodrigues irá interpretar Sandra Regina Gomes, conhecida como Sandrão. Ela foi condenada a 27 anos de prisão pelo sequestro e assassinato de um adolescente de 14 anos em 2003. Junto a comparsas, ela manteve o jovem em cativeiro e exigiu resgate da família que, mesmo após o pagamento, encontrou o garoto morto com um tiro na cabeça, amordaçado e com um saco plástico no rosto.