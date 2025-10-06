Toni Garrido explica mudança na letra de "Girassol"; entenda 

O cantor Toni Garrido alterou um trecho da música Girassol, sucesso da banda Cidade Negra, e a mudança repercutiu nas redes sociais. Durante participação no programa Altas Horas, no sábado (4), o artista explicou o motivo da alteração.
Após 25 anos do lançamento da obra, a troca gerou comentários entre fãs da banda. O artista recebeu muitas críticas, mas uma parte de seu público entendeu a mudança.
O que foi mudado na letra de "Girassol"?
A alteração foi em um verso da música, que, segundo o vocalista, era "hétero e machista".
A parte original dizia: "A verdade prova que o tempo é o senhor / dos dois destinos, dos dois destinos... / Já que pra ser homem tem que ter / a grandeza de um menino, de um menino".
Na nova versão, a letra foi transformada para: "A verdade prova que o tempo é o senhor / dos dois destinos, dos dois destinos... / Já que pra ser homem tem que ter / a grandeza de uma menina, de uma mulher".
No programa Altas Horas, o vocalista explicou que a transformação aconteceu devido a uma percepção dele de que a primeira versão seria machista. A canção tem autoria dele junto aos colegas Bino Farias, Lazão, Da Gama e Pedro Luís.
Mudança repercutiu nas redes
A troca da letra repercutiu nas redes sociais. Muitos fãs da banda — que fará uma turnê em 2026 — entenderam a troca como uma "militância errada".
Outra parte dos fãs, no entanto, entendeu que Toni quis englobar as mulheres na letra também, trazendo reflexões positivas na mudança.
Diante da repercussão negativa do fato, Toni se pronunciou publicamente para reforçar que "as pessoas podem cantar como elas quiserem".
Veja post do vocalista:
