"The Life of a Showgirl": lançamento de novo álbum de Taylor Swift repercute nas redes sociais e empolga fãs da cantora

A nova era chegou! A cantora Taylor Swift lançou nesta sexta-feira (3) o álbum The Life of a Showgirl, já disponível nas plataformas de streaming. O trabalho reúne 12 faixas e marca uma nova fase na carreira da artista.
Com produção de Max Martin e Shellback, o disco conta com canções que falam principalmente sobre amor, carreira e relações pessoais. A faixa-título da produção é em parceria com a cantora Sabrina Carpenter.
Esse é o 12º álbum da carreira da artista, e o primeiro desde que ela retomou o controle sobre sua própria obra. Em maio deste ano, ela anunciou a compra dos direitos de todas as gravações já lançadas, que antes estavam sob a gestão da Big Machine Records, e, mais recentemente, da Shamrock Capital.
The Life of a Showgirl sucede The Tortured Poets Department, lançado em 2024, anunciado durante o Grammy. A turnê arrecadou mais de US$ 2,2 bilhões em dois anos, passando por cinco continentes durante dois anos.
Anúncio nas redes sociais
O lançamento agitou os fãs da loirinha. Nas redes sociais, há diversas publicações comentando o novo trabalho da artista, que mescla uma estética pop contemporânea e burlesca, clássica na segunda metade do século 19.
A cantora deu os primeiros detalhes sobre o novo lançamento em entrevista ao podcast New Height Show, que também é apresentado pelo noivo da artista, Travis Kelce, estrelas do Kansas City Chiefs.
Na ocasião, ela revelou que produziu o novo álbum enquanto estava na The Eras Tour, que se tornou a turnê mais lucrativa da história ao arrecadar mais de R$ 12 bilhões.
Repercussão
Os swifties — nome dado ao fandom — levaram a cantora ao primeiro lugar nos trending topics do X, nesta sexta-feira. Veja algumas das reações abaixo:
Interesse nas buscas
The Life of a Showgirl também repercutiu nas buscas no Google Trends. Segundo a plataforma, o termo relacionado ao lançamento de Taylor Swift registra aumento nas buscas desde a noite de quinta-feira (2) até a manhã desta sexta-feira.
Algumas canções do novo álbum, como Elizabeth Taylor, Actually Romantic, The Fate of Ophelia e Father Figure também figuram entre as principais buscas na plataforma.
Todas as canções já estão disponíveis nas principais plataformas de áudio.
