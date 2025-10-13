Viral

Em Goiás
Sucuri gigante é encontrada e resgatada de área de banho em resort; veja vídeo

Animal foi retirado de estrutura de concreto por bombeiros e devolvida à natureza

Wander Venâncio/Reprodução
Animal foi devolvido à natureza após o resgate.

Uma surpresa em um balneário de Rio Quente, no sul de Goiás, assustou banhistas na manhã deste domingo (12). Uma sucuri de cerca de cinco metros foi localizada abrigada sob uma estrutura de concreto usada pelos banhistas.

O 9º Batalhão Bombeiro Militar de Caldas Novas foi acionado por volta das 11h, conforme o g1. Três militares participaram do resgate. Como o espaço onde a cobra estava escondida era estreito, foi necessário usar uma marreta para ampliar a abertura e facilitar o acesso.

Com o auxílio de um gancho e um cambão, a sucuri foi retirada sem ferimentos. Em seguida, os bombeiros a transportaram em uma viatura e a soltaram em uma área de vegetação nativa próxima a um corpo d’água.

Ninguém se machucou durante a operação. 

Vídeo do resgate da sucuri viraliza nas redes sociais

