"Só se for uma bomba": mulher é presa no aeroporto de Brasília após fazer piada sobre bagagem durante o check-in

Uma mulher foi presa em flagrante no Aeroporto Internacional de Brasília no último domingo (26) após afirmar, em tom de brincadeira, que havia "uma bomba na mala" durante o procedimento de check-in.
A declaração mobilizou a Polícia Federal (PF), que abriu um inquérito por atentado contra a segurança de transporte aéreo, crime previsto no artigo 261 do Código Penal.
Segundo o processo, o qual o g1 teve acesso, a mulher, identificada como Karyny Virgino Silva, despachava a bagagem para um voo com destino a Confins, Minas Gerais, quando foi questionada por uma funcionária da companhia aérea se transportava algum item proibido. Em resposta, teria dito:
— Só se for uma bomba.
O comentário foi levado a sério pelo atendente, que acionou imediatamente a segurança do aeroporto. Agentes da PF inspecionaram a mala e não encontraram explosivos. Mesmo assim, a passageira foi detida e conduzida à Superintendência da Polícia Federal, onde prestou depoimento.
Liberdade provisória sem fiança
Karyny passou por audiência de custódia nesta segunda-feira (27) e foi colocada em liberdade provisória, sem necessidade de pagamento de fiança. A Justiça determinou que ela compareça a todos os atos processuais, mantenha o endereço atualizado e não se ausente sem comunicação prévia ao juízo.
Na decisão, o magistrado responsável destacou que ainda será avaliado se houve intenção dolosa na fala da servidora ou se se tratou de uma "piada infeliz".
"Se houve efetiva intenção (dolo específico) ou se se trata de mera brincadeira ou comentário aleatório, é questão a ser aferida em instrução, seja em sede de inquérito policial, seja em eventual ação penal," registrou o juiz.
Sem impacto nas operações
Apesar da suspeita inicial, o episódio não afetou o funcionamento do aeroporto, que manteve o embarque e desembarque normalmente. A amiga que acompanhava a servidora também teve seus pertences revistados, mas foi liberada em seguida.
Em nota, a companhia Azul Linhas Aéreas informou que a conduta seguiu os protocolos de segurança vigentes.
"Medidas como essas são necessárias para garantir a segurança de nossas operações, valor primordial para a Azul," disse o comunicado.
Crime e pena
A conduta atribuída à servidora é enquadrada no artigo 261 do Código Penal, que trata de atentado contra a segurança de transporte marítimo, fluvial ou aéreo, com pena prevista de dois a cinco anos de prisão.
"Art. 261: Expor a perigo embarcação ou aeronave, própria ou alheia, ou praticar qualquer ato tendente a impedir ou dificultar a navegação marítima, fluvial ou aérea", diz o artigo.
Embora a investigação ainda esteja em fase inicial, a defesa de Karyny Virgino afirmou que a mulher não teve intenção de causar pânico.
— O caso revela um comportamento irresponsável, mas que não teve a intenção de causar pânico ou prejudicar o funcionamento do aeroporto. Não houve perigo concreto — declarou o advogado da bancária.
A pergunta sobre a existência de itens proibidos em bagagens faz parte do protocolo de segurança de todas as companhias aéreas. A lista inclui explosivos, gases comprimidos, combustíveis, materiais corrosivos e radioativos, entre outros.
Fique por dentro do que é notícia no RS, no Brasil e no mundo: baixe o app de GZH e acompanhe a Rádio Gaúcha de graça no seu celular