O que se sabe sobre o caso da "serial killer" que confessou ter matado cães dela e da irmã

O ex-marido de Ana Paula conversou com o g1 e disse que os dois ficaram seis meses casados e que se divorciou dela há dois anos, após a mulher destruir sua casa com uma marreta e passar a ameaçá-lo. O homem também falou sobre os cães que ele disse terem sido envenenados e mortos pela universitária. Os animais moravam com o então casal no Estado do Rio.