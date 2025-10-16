O que se sabe sobre o caso da "serial killer" que confessou ter matado cães dela e da irmã

A estudante de direito Ana Paula Veloso Fernandes, 36 anos, apontada pela Polícia Civil como serial killer por supostamente ter envenenado e matado quatro pessoas em São Paulo e no Rio de Janeiro, disse em seu interrogatório que também matou cachorros com "chumbinho". De acordo com o delegado Halisson Ideiao Leite, a mulher é suspeita de ter matado 14 cachorros, 10 deles filhotes.
— A Ana Paula falou que matou com "chumbinho". Detalhou quanto tempo demoraria para matar um cachorrinho, a quantidade que ela colocava — afirmou o delegado.
Ela foi denunciada pelo Ministério Público por quatro homicídios, também usando veneno. As vítimas eram o dono de imóvel alugado por ela, uma amiga virtual, um idoso e o namorado tunisiano, que morreram num intervalo de cinco meses (entenda mais abaixo).
Caso fique comprovado que os cães foram envenenados e mortos, os responsáveis poderão responder pelo crime de maus-tratos a animais.
Entenda
Em entrevista na quarta-feira (15) ao g1, o delegado responsável pelo caso falou que "(Ana Paula) já (tinha) falado várias vezes que matou os dez cachorrinhos". A Polícia Civil de Guarulhos investiga se Ana Paula matou pelo menos 14 cães.
Dez desses animais eram filhotes e pertenciam a Roberta Cristina Veloso Fernandes, irmã gêmea dela. Roberta também está presa por suspeita de ajudar a irmã nos assassinatos (confira abaixo mais detalhes sobre).
— A Roberta tinha três cachorros, um desses deu cria e nasceram dez cachorrinhos. Eles seriam doados — disse Halisson.
Os outros quatro cachorros mortos eram adultos e do ex-marido de Ana Paula, que contou sobre a morte de seus pets (leia abaixo).
De acordo com o delegado, apesar de não haver provas periciais, até este momento, de que os animais foram envenenados, a própria Ana Paula confessou ter cometido os maus-tratos. Durante o interrogatório, ao ser questionada sobre a escolha do composto usado para o envenenamento, a suspeita citou a morte de cães.
— Eu já tinha em casa... eu tinha matado a cachorra. Eu tinha em casa — teria respondido Ana Paula, conforme o g1, que obteve acesso à filmagem do depoimento, feita em 25 de agosto.
Durante as buscas na residência, a polícia encontrou um veneno que, segundo a perícia, é um composto químico de uso agrícola. A investigação aponta que o inseticida pode ter sido utilizado para matar os animais.
— Inclusive a Ana Paula ia matar outro cachorro. O veneno que encontramos na casa seria para matar esse cachorro — afirmou o delegado.
— Eu tinha em casa porque eu ia matar o cachorro que minha irmã tem — confessou Ana Paula.
Ex-marido confirma
O ex-marido de Ana Paula conversou com o g1 e disse que os dois ficaram seis meses casados e que se divorciou dela há dois anos, após a mulher destruir sua casa com uma marreta e passar a ameaçá-lo. O homem também falou sobre os cães que ele disse terem sido envenenados e mortos pela universitária. Os animais moravam com o então casal no Estado do Rio.
— Ela matou quatro cachorros que eu já tinha antes de conhecê-la: Thor, Eros, Atena e Kiara — falou o homem, que pediu para não ser identificado.
O homem conta que não sabia que a mulher teria envenenado os animais, apenas desconfiou depois que a investigação da polícia sobre os homicídios cometidos com veneno foi revelada.
— Eles só morriam, não vingavam. Eu não saiba porque morriam. Eu trabalhava fora de casa, dois dias. Quem ficava em casa era ela o tempo inteiro — disse.
Os homicídios
Segundo a denúncia do Ministério Público, o objetivo dos homicídios era obter dinheiro e bens das vítimas. Todas apresentaram sinais internos compatíveis com envenenamento, como edema pulmonar. Exames periciais ainda vão determinar a substância usada — há suspeita de “chumbinho”, veneno de rato. Três corpos foram exumados para realização de exames.
A Polícia Civil e o MP seguem aguardando os laudos da Polícia Técnico-Científica e investigam se há mais vítimas.
Quem são as vítimas?
31 de janeiro – Marcelo Hari Fonseca
Marcelo, de 51 anos, era proprietário do imóvel alugado pelas irmãs em Guarulhos. Ele foi encontrado morto em casa, em estado avançado de decomposição. Inicialmente, o caso foi arquivado por falta de provas, mas foi reaberto após novas evidências. A principal suspeita é de envenenamento.
11 de abril – Maria Aparecida Rodrigues
Amiga virtual da suspeita, Maria foi até a casa de Ana tomar café e comer bolo na casa da estudante. Ao voltar para casa, passou mal e morreu. Ana Paula se apresentou com um nome falso à vítima e, após a morte, tentou reaver supostas roupas deixadas na residência. Ela não compareceu ao velório nem ao enterro.
26 de abril – Neil Corrêa da Silva
O aposentado de 65 anos teria morrido após comer uma feijoada levada por Ana. Segundo a denúncia do MP, Michelle — filha da vítima — pagou R$ 4 mil às irmãs para matarem o pai. Em mensagens, elas usavam “TCC” como código para a cobrança. Antes do crime, a estudante teria testado o veneno em cães.
23 de maio – Hayder Mhazres
Namorado tunisiano de Ana Paula, Hayder, de 21 anos, passou mal e morreu no apartamento onde estava com a suspeita, em São Paulo. O corpo foi levado à Tunísia e não foi exumado, mas a investigação aponta envenenamento. Familiares disseram que Ana Paula mentiu ao afirmar que estava grávida e pediu dinheiro à família após a morte.
Contraponto
As defesas das gêmeas e de Michelle não foram localizadas para comentarem o assunto até a última atualização desta reportagem. Ana Paula está presa desde julho. Roberta foi detida em agosto, e Michele, em 7 de outubro.
