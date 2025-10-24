Sean "Diddy" Combs teria sofrido tentativa de ataque com faca dentro da prisão

O rapper e magnata da música Sean "Diddy" Combs, de 55 anos, teria sido alvo de uma tentativa de ataque com faca dentro da prisão em Nova York, segundo informações publicadas pelo site TMZ. Fontes ouvidas pela reportagem afirmaram que Diddy acordou em sua cela com uma faca encostada no pescoço.
Não há confirmação oficial da data do episódio, mas ele teria ocorrido antes da audiência de sentença, realizada no início de outubro, quando o caso foi citado pela primeira vez no tribunal.
Na ocasião, um dos advogados do músico relatou que um guarda interveio e deteve um preso armado antes que o ataque fosse consumado.
Condenação
Diddy foi condenado a quatro anos, um mês e 28 dias de prisão, o equivalente a 50 meses, por duas acusações de transporte para fins de prostituição, em um processo que ganhou repercussão internacional. O artista está preso desde setembro de 2024 e já cumpriu mais de um ano da pena. Além do período de reclusão, a Justiça determinou o pagamento de uma multa de US$ 500 mil.
Durante o julgamento, o juiz distrital Arun Subramanian rejeitou pedidos de liberdade provisória sob fiança apresentados pela defesa e manteve a prisão até a definição da pena. O tribunal também considerou improcedentes as acusações mais graves, como tráfico sexual e conspiração para extorsão.
Carta ao juiz e pedido de clemência
Na véspera da sentença, Diddy enviou uma carta de quatro páginas ao juiz, em que pediu clemência e atribuiu seu comportamento ao vício em drogas. No texto, divulgado pela imprensa internacional, o rapper pediu desculpas "por toda a dor e sofrimento causados" e afirmou estar em recuperação.
"Eu literalmente perdi a cabeça. Sinto muito por isso e sempre sentirei. Minha violência doméstica sempre será um fardo pesado que terei que carregar para sempre", escreveu.
Durante a audiência, o músico também reconheceu publicamente os impactos de suas ações:
— Por causa do meu comportamento, eu perdi minha liberdade, a oportunidade de criar meus filhos e estar presente na vida da minha mãe. Perdi meus negócios, minha carreira, e destruí minha reputação. Não tenho mais ninguém para culpar além de mim mesmo.
Casos e acusações
O julgamento envolveu acusações apresentadas por duas mulheres, entre elas, a cantora Cassie Ventura, ex-namorada do artista, e uma testemunha identificada como Jane. Diddy foi declarado culpado nos dois casos de transporte com fins de prostituição, mas absolvido das denúncias de tráfico sexual e conspiração.
Segundo a promotoria, o empresário usava seu império musical para coagir mulheres e organizar encontros com garotas de programa, enquanto a defesa sustentou que as acusações eram "exageradas".
Cassie Ventura, que se relacionou com Diddy entre 2007 e 2018, o acusou de agressões físicas, abuso sexual e tráfico sexual. Após as denúncias da cantora, outras mulheres apresentaram relatos semelhantes, alegando comportamento abusivo e violência.
Quem é Diddy
Nascido em Nova York, em 1969, Sean John Combs começou a carreira na década de 1990 como produtor da Uptown Records, até fundar sua própria gravadora, a Bad Boy Records, responsável por impulsionar nomes como The Notorious B.I.G., Mary J. Blige, Usher e Lil’ Kim.
O rapper também se tornou um dos empresários mais bem-sucedidos do setor, com investimentos nas áreas de bebidas alcoólicas, moda e entretenimento. Vencedor do Grammy, Diddy ajudou a consolidar o hip hop comercial como um dos gêneros mais populares do mundo.