Sean "Diddy" Combs teria sofrido tentativa de ataque com faca dentro da prisão

Diddy foi condenado a quatro anos, um mês e 28 dias de prisão, o equivalente a 50 meses, por duas acusações de transporte para fins de prostituição, em um processo que ganhou repercussão internacional. O artista está preso desde setembro de 2024 e já cumpriu mais de um ano da pena. Além do período de reclusão, a Justiça determinou o pagamento de uma multa de US$ 500 mil.