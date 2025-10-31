Saiba quem são as celebridades mortas mais bem pagas do mundo, segundo a Forbes

Nas vésperas do Dia de Finados, a revista Forbes divulgou o ranking das celebridades que mais lucram, mesmo depois de mortas.
Michael Jackson, morto em 2009, lidera a lista. De acordo com a revista, o espólio do Rei do Pop faturou US$ 105 milhões, apurados com royalties de músicas e produções baseadas na sua vida. Ainda de acordo com a Forbes, os herdeiros de Michael Jackson já faturaram US$ 3,5 bilhões desde a morte do cantor.
Na segunda posição, ficou Dr. Seuss, autor de livros infantis, cartunista, ilustrador e cineasta que morreu em 1991. De acordo com a Forbes, os herdeiros do criador de personagens como Lórax e Grinch faturaram US$ 85 milhões neste ano.
Completando o pódio, aparecem os fundadores do Pink Floyd, Richard Wright e Syd Barrett, que morreram em 2008 e 2006, respectivamente. O espólio dos dois já rendeu US$ 81 milhões em 2025.
Confira abaixo o ranking completo:
- Michael Jackson (US$ 105 milhões)
- Dr. Seuss (US$ 85 milhões)
- Richard Wright, Syd Barrett (US$ 81 milhões)
- Notorious B.I.G (US$ 80 milhões)
- Miles Davis (US$ 21 milhões)
- Elvis Presley (US$ 17 milhões)
- Jimmy Buffett (US$ 14 milhões)
- Bob Marley (US$ 13 milhões)
- John Lennon (US$ 12 milhões)
- Prince (US$ 11 milhões)
- Arnold Palmer (US$ 11 milhões)
- Kobe Bryant (US$ 10 milhões)