Saiba quem é Buzeira, influenciador preso em operação da PF contra tráfico internacional de drogas

Bruno Alexssander Souza da Silva foi detido em Igaratá, no interior de São Paulo. Investigação visa desarticular esquema de lavagem de dinheiro

Zero Hora

Instagram: @buzeira_oficial/Reprodução
Buzeira ostenta vida de luxo nas redes sociais e ganhou fama com sorteios e rifas.

Conhecido como Buzeira e com mais de 15,3 milhões de seguidores no Instagram, Bruno Alexssander Souza da Silva foi preso na manhã desta terça-feira (14) pela Polícia Federal (PF). Ele é um dos alvos da operação Narco Bet, deflagrada para desarticular um esquema de lavagem de dinheiro relacionado ao tráfico internacional de drogas com apoio da Polícia Criminal Federal da Alemanha.

O influenciador digital foi preso em Igaratá, município no interior de São Paulo, conforme o g1. A Polícia Federal cumpriu outros 10 mandados de prisão e 19 de busca e apreensão em cidades de quatro Estados: São Paulo, Santa Catarina, Rio de Janeiro e Minas Gerais.

De acordo com as investigações, o grupo alvo da operação lavava dinheiro obtido a partir do tráfico internacional de drogas por meio de sites de apostas e criptomoedas encaminhadas para contas fora do Brasil. Uma das medidas judiciais prevê o bloqueio de bens e valores ligados aos investigados que estão estimados em mais de R$ 630 milhões.

Quem é Buzeira

Aos 28 anos, Buzeira ostenta uma vida de luxo nas redes sociais. O influenciador compartilha vídeos da rotina, mostrando mansões, carros de luxo, dinheiro em espécie e joias.

Ele ganhou fama e acumulou seguidores a partir da divulgação de sites de apostas e também de sorteios. Por meio de rifas que custariam centavos, ele promete entregar carros de luxo, motos, iPhones e outros itens aos vencedores. "Fala Buzeira três vezes e faz um pedido", diz a sua biografia no Instagram.

Buzeira também costuma compartilhar fotos e vídeos ao lado de artistas, entre eles o rapper Oruam. Recentemente, ele realizou a primeira edição do próprio festival de música: o Pomperon, realizado em 3 de outubro no Estádio Canindé, em São Paulo, com shows de artistas como Matuê e Turma do Pagode.

O influenciador digital e sua defesa ainda não haviam se pronunciado sobre a prisão até a atualização mais recente deste texto.

