Saiba quem é Buzeira, influenciador preso em operação da PF contra tráfico internacional de drogas

Conhecido como Buzeira e com mais de 15,3 milhões de seguidores no Instagram, Bruno Alexssander Souza da Silva foi preso na manhã desta terça-feira (14) pela Polícia Federal (PF). Ele é um dos alvos da operação Narco Bet, deflagrada para desarticular um esquema de lavagem de dinheiro relacionado ao tráfico internacional de drogas com apoio da Polícia Criminal Federal da Alemanha.
O influenciador digital foi preso em Igaratá, município no interior de São Paulo, conforme o g1. A Polícia Federal cumpriu outros 10 mandados de prisão e 19 de busca e apreensão em cidades de quatro Estados: São Paulo, Santa Catarina, Rio de Janeiro e Minas Gerais.
De acordo com as investigações, o grupo alvo da operação lavava dinheiro obtido a partir do tráfico internacional de drogas por meio de sites de apostas e criptomoedas encaminhadas para contas fora do Brasil. Uma das medidas judiciais prevê o bloqueio de bens e valores ligados aos investigados que estão estimados em mais de R$ 630 milhões.
Quem é Buzeira
Aos 28 anos, Buzeira ostenta uma vida de luxo nas redes sociais. O influenciador compartilha vídeos da rotina, mostrando mansões, carros de luxo, dinheiro em espécie e joias.
Ele ganhou fama e acumulou seguidores a partir da divulgação de sites de apostas e também de sorteios. Por meio de rifas que custariam centavos, ele promete entregar carros de luxo, motos, iPhones e outros itens aos vencedores. "Fala Buzeira três vezes e faz um pedido", diz a sua biografia no Instagram.
O influenciador digital e sua defesa ainda não haviam se pronunciado sobre a prisão até a atualização mais recente deste texto.