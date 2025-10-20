Saiba como atender ligações sem precisar falar ao celular

Entre trotes e tentativas de golpe, atender ligações é cada vez mais difícil. Para facilitar o processo, os smartphones mais recentes da Apple e da Samsung agora contam com ajuda da inteligência artificial para resolver o problema: eles atendem e filtram chamadas automaticamente, sem que o usuário precise falar com ninguém.
A tecnologia usa uma voz robótica que conversa com quem está do outro lado da linha, enquanto o dono do aparelho acompanha tudo pela tela e decide se quer atender ou encerrar a chamada.
Como ativar a função no iPhone
Nos aparelhos da Apple, o recurso se chama “Filtragem de Ligações”
- Vá em Ajustes > Apps > Telefone > Filtrar números desconhecidos e selecione “Perguntar motivo da ligação”
- Também é possível bloquear todas as chamadas de números não salvos
Quando a filtragem está ativada, o assistente atende automaticamente ligações de números desconhecidos e exibe o motivo informado pelo contato. A função está disponível apenas em modelos compatíveis com a Apple Intelligence, como o iPhone 15 Pro e a linha iPhone 16, incluindo o 16e.
Como ativar a função nos celulares Samsung
Nesses aparelhos a ferramenta aparece como “Chamada por Texto” dentro do Assistente de Chamada.
- Abra o app de Telefone, toque nos três pontinhos do menu superior e acesse as configurações
- Em seguida, entre na opção “Assistente de Chamada” e ative “Chamada por Texto”
Diferentemente do iPhone, a ligação não é atendida automaticamente. O usuário precisa selecionar a função na tela quando o celular tocar. O recurso está disponível em modelos com Galaxy AI, presente desde o Galaxy A56 até os topos de linha das séries S24, S25, Z Fold7 e Z Flip7.
