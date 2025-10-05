Rapper Hungria recebe alta após internação por suspeita de intoxicação por metanol

O rapper Hungria recebeu alta após ficar quatro dias internado em Brasília, por suspeita de intoxicação por metanol. O artista deixou hospital neste domingo (5), segundo informações do g1.
Conforme o boletim médico divulgado pelo hospital DF Star, o cantor teve "excelente evolução clínica" e deverá seguir com os cuidados em casa.
"O Hospital DF Star informa que o paciente Gustavo da Hungria Neves apresentou excelente evolução clínica, recebendo alta hospitalar no dia de hoje. Deverá seguir cuidados clínicos e reavaliação médica ambulatorialmente", diz o comunicado.
Ainda não há confirmação se a intoxicação foi por metanol. Segundo os familiares e o médico responsável pelo caso do cantor, os resultados dos exames devem sair em até sete dias.
Entenda o caso
Hungria foi internado na manhã de quinta-feira (2) após suspeita de ter ingerido uma bebida adulterada. Essa suspeita ocorreu em função dos sintomas que ele apresentou, como dor de cabeça, náuseas e visão turva. No período hospitalizado, o artista chegou a ficar na unidade de terapia intensiva (UTI).
Imagens de câmeras de segurança mostram o rapper comprando bebidas alcoólicas em uma distribuidora em Vicente Pires, no Distrito Federal, horas antes de ser internado.
No vídeo, ele estaria em um estacionamento em frente ao local e adquirindo latas de energético e garrafas de vodca. O local foi fechado ainda na tarde de quinta-feira, e a Polícia Civil apreendeu garrafas vendidas no local.
O governo do Distrito Federal também informou que o local foi interditado pela Vigilância Sanitária por falta de licença de funcionamento e comercialização de bebidas alcoólicas clandestinas.
Em nota enviada ao g1, a distribuidora afirmou que comercializa "produtos com certificado de origem, todos devidamente acompanhados da nota fiscal, assegurando a qualidade e a legalidade de cada item disponibilizado".
Os irmãos de Hungria relataram ainda que, durante a madrugada, o cantor teria pedido bebida em um segundo estabelecimento, não identificado pela família.
Distribuição de antídoto
O Ministério da Saúde informou que iniciou a distribuição de etanol farmacêutico, antídoto utilizado no tratamento de intoxicações por metanol, aos Estados que formalizaram pedido de reforço de estoque.
Ao todo, foram enviadas 580 ampolas, as quais foram divididas da seguinte forma: 240 para Pernambuco, cem para o Paraná, 90 para a Bahia, 90 para o Distrito Federal e 60 para Mato Grosso do Sul.
O balanço divulgado no sábado (4) aponta que o número de notificações de intoxicação por metanol no Brasil subiu para 195. Do total, 14 casos foram confirmados e 181 estão sob investigação.
São Paulo continua liderando a estatística, com 162 casos. Destes, 14 são confirmados e 148 ainda estão sob investigação. Além disso, a Secretaria de Saúde local confirmou a segunda morte no Estado, um homem de 46 anos.
Já o Rio Grande do Sul registrou as duas primeiras notificações de suspeita de intoxicação após consumo de bebidas alcoólicas. O Ministério da Saúde analisa um caso em Porto Alegre e outro em Santa Maria, na Região Central.