Rapper Hungria é internado em Brasília após suspeita de intoxicação por metanol

O rapper Hungria deu entrada no Hospital DF Star, em Brasília, nesta quinta-feira (2), com sintomas que se assemelham aos de intoxicação por metanol, como dor de cabeça, náuseas, visão turva e acidose metabólica, ou seja, quando o sangue fica excessivamente ácido. De acordo com a assessoria do rapper, a suspeita é que ele tenha consumido bebida adulterada.
A nota afirma que o cantor está "fora de risco iminente" e que, por orientação médica, os shows que seriam realizados no final de semana foram suspensos e serão reagendados. Em comunicado, o hospital afirmou que investiga a origem do quadro.
"O cantor Hungria encontra-se sob cuidados médicos após a suspeita de ter ingerido bebida adulterada, em situação que remete aos casos recentemente noticiados em São Paulo", diz o texto publicado nas redes sociais. O último registro de show do cantor em suas redes sociais foi em 14 de setembro, em Ribeirão Preto, no interior de São Paulo.
Casos suspeitos
Até o momento, há 43 casos suspeitos de intoxicação por metanol em todo o Brasil. Desse total, são 39 no Estado de São Paulo (sendo 10 confirmados) e outros quatro em Pernambuco, que ainda estão sob apuração.
A reportagem questionou se a Secretaria de Saúde do Distrito Federal investiga a conexão do caso do cantor com o consumo de bebida adulterada e se há outros casos em apuração, mas ainda não obteve resposta.