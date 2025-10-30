Ranking mostra os 10 parques de diversões mais visitados do mundo; Brasil lidera na América Latina

O Magic Kingdom Park, no Walt Disney World Resort, em Orlando, na Flórida, ocupa o topo do ranking dos parques temáticos mais visitados do mundo. A Disney mantém ampla liderança global: 12 de seus parques aparecem entre os 25 mais visitados do planeta.
As informações são do relatório TEA Global Experience Index 2024, divulgado pela Themed Entertainment Association (TEA). A pesquisa, que reúne dados do ano anterior, aponta que os 25 parques que aparecem neste levantamento somaram 246 milhões de visitantes em 2024, um aumento de 2,4% em relação a 2023.
Neste ranking, quatro ficam nos Estados Unidos (sendo três em Orlando), três no Japão, dois na China e um na França. Veja a lista a seguir.
Confira os 10 parques temáticos mais visitados do mundo em 2024:
- Magic Kingdom Park (Orlando, Flórida) - 17,83 milhões de visitantes;
- Disneyland Park (Anaheim, Califórnia) - 17,33 milhões;
- Universal Studios Japan (Osaka, Japão) - 16 milhões;
- Tokyo Disneyland (Tóquio, Japão) - 15,10 milhões;
- Shanghai Disneyland (Xangai, China) - 14,70 milhões;
- Chimelong Ocean Kingdom (Hengqin, China) - 12,62 milhões;
- Tokyo DisneySea (Tóquio, Japão) - 12,44 milhões;
- Epcot (Orlando, Flórida) - 12,13 milhões;
- Disney's Hollywood Studios (Orlando, Flórida) - 10,33 milhões;
- Disneyland Park (Paris, França) - 10,21 milhões.
Brasil lidera ranking na América Latina
Na América Latina, os dez parques mais visitados somaram 12,9 milhões de visitantes, provocando um aumento de 5,4% em relação a 2023. O destaque na região é o Beto Carrero World, em Penha, Santa Catarina, que se mantém na liderança com 2,5 milhões de visitantes em 2024 (veja a lista completa abaixo).
O Hopi Hari, em Vinhedo, São Paulo, também apresentou bom desempenho, com crescimento de 25% e público de 1,29 milhão de pessoas.
Confira os parques temáticos mais visitados da América Latina em 2024:
- Beto Carrero World (Penha, SC) - 2,5 milhões de visitantes;
- Six Flags Mexico (Cidade do México, México) - 2,5 milhões;
- Parque Xcaret (Cancún, México) - 1,5 milhão;
- Hopi Hari (Vinhedo, SP) - 1,29 milhão;
- Fantasilandia (Santiago, Chile) - 1,15 milhão;
- Parque Mundo Aventura (Bogotá, Colômbia) - 1,1 milhão;
- Mundo Petapa (Cidade da Guatemala, Guatemala) - 1,1 milhão;
- Parque del Café (Montenegro, Colômbia) - 875 mil;
- Parque de la Costa (Buenos Aires, Argentina) - 639 mil;
- El Salitre Magico (Bogotá, Colômbia) - 629 mil.
Parques aquáticos mais visitados
Entre os parques aquáticos, o Chimelong Waterpark, em Guangzhou (China), lidera o ranking mundial, com 2,8 milhões de visitantes.
O Brasil aparece em destaque com três parques no top 20: Thermas dos Laranjais, em Olímpia (SP), 1,8 milhão; Hot Park, em Caldas Novas (GO), 1,4 milhão; e Hot Beach, em Olímpia (SP), 1,1 milhão.
Os 5 parques aquáticos mais visitados do mundo em 2024:
- Chimelong Waterpark (Guangzhou, China) - 2,81 milhões de visitantes;
- Aquaventure World (Dubai, Emirados Árabes Unidos) - 2 milhões;
- Therme Erding (Erding, Alemanha) - 1,9 milhão;
- Thermas dos Laranjais (Olímpia, SP) - 1,85 milhão;
- Disney's Typhoon Lagoon (Orlando, Flórida) - 1,8 milhão.