Ranking mostra os 10 parques de diversões mais visitados do mundo; Brasil lidera na América Latina

Na América Latina, os dez parques mais visitados somaram 12,9 milhões de visitantes, provocando um aumento de 5,4% em relação a 2023. O destaque na região é o Beto Carrero World, em Penha, Santa Catarina, que se mantém na liderança com 2,5 milhões de visitantes em 2024 (veja a lista completa abaixo).