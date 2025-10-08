Viral

Bad Bunny no topo
Ranking da Billboard com 100 melhores cantores latinos do século 21 tem apenas um brasileiro; veja quem

Cantores colombianos como J Balvin, Shakira e Karol G aparecem em destaque; veja lista completa

Zero Hora

Bad Bunny/Divulgação
Bad Bunny é o primeiro da lista.

A revista norte-americana Billboard divulgou nesta semana a lista dos 100 maiores artistas latino-americanos do século 21, com base no desempenho nas paradas de sucesso, ou seja, na popularidade e alcance das músicas desde o ano 2000.

O único brasileiro presente no ranking é o cantor Alexandre Pires, que aparece na 81ª posição. Natural de Minas Gerais e com 49 anos, o artista se destacou internacionalmente por sua carreira solo após deixar o grupo Só Pra Contrariar.

Bad Bunny no topo do ranking

No topo da lista está o porto-riquenho Bad Bunny, de 31 anos. Segundo a Billboard, o cantor lidera o ranking Top Latin Artists of the 21st Century mesmo tendo estreado nas paradas apenas em 2016. De lá para cá, acumulou 14 músicas em primeiro lugar na parada Hot Latin Songs e oito álbuns no topo da Top Latin Albums.

Na sequência do ranking aparecem Romeo Santos e Daddy Yankee, em segundo e terceiro lugar, respectivamente. A publicação destaca que Romeo Santos, ex-vocalista do grupo Aventura, foi fundamental para popularizar a bachata com elementos de R&B e pop

Já Daddy Yankee é descrito pela publicação como um pioneiro na globalização do reggaeton, com marcos como Gasolina (2004) e o hit mundial Despacito, com Luis Fonsi e Justin Bieber, que ficou 56 semanas no topo da parada Hot Latin Songs entre 2017 e 2018.

Ranking da Billboard dos 100 melhores cantores latinos do século 21

  1. Bad Bunny
  2. Romeo Santos
  3. Daddy Yankee
  4. Enrique Iglesias
  5. Marco Antonio Solís
  6. J Balvin
  7. Shakira
  8. Aventura
  9. Juanes
  10. Ozuna
  11. Marc Anthony
  12. Karol G
  13. Wisin y Yandel
  14. Maná
  15. Vicente Fernández
  16. Prince Royce
  17. Intocable
  18. Don Omar
  19. Juan Gabriel
  20. Conjunto Primavera
  21. Peso Pluma
  22. Banda El Recodo de Cruz Lizarraga
  23. Los Temerarios
  24. Joan Sebastian
  25. La Arrolladora Banda el Limon de Rene Camacho
  26. Maluma
  27. Luis Fonsi
  28. Chayanne
  29. Nicky Jam
  30. Los Tigres del Norte
  31. Banda MS de Sergio Lizárraga
  32. Ricardo Arjona
  33. Alejandro Fernández
  34. Fuerza Regida
  35. Jenni Rivera
  36. Rauw Alejandro
  37. Cristian Castro
  38. Gerardo Ortiz
  39. Paulina Rubio
  40. Anuel AA
  41. Ricky Martin
  42. Selena
  43. Farruko
  44. Luis Miguel
  45. Grupo Montez de Durango
  46. Julion Alvarez y Su Norteño Banda
  47. Tito "El Bambino"
  48. Calibre 50
  49. Thalia
  50. Carlos Vives
  51. Juan Luis Guerra 440
  52. Camila
  53. Alejandro Sanz
  54. RBD
  55. Los Tucanes de Tijuana
  56. Los Bukis
  57. Pitbull
  58. Espinoza Paz
  59. El Trono de México
  60. Pepe Aguilar
  61. Eslabon Armado
  62. Los Plebes del Rancho de Ariel Camacho
  63. Kumbia Kings
  64. Sin Bandera
  65. RKM & Ken-Y
  66. Grupo Frontera
  67. Víctor Manuelle
  68. Myke Towers
  69. Christian Nodal
  70. Gilberto Santa Rosa
  71. Junior H
  72. Jhayco
  73. Son By Four
  74. Lupillo Rivera
  75. Wisin
  76. Yandel
  77. Pesado
  78. Grupo Bryndis
  79. Larry Hernández
  80. Natanael Cano
  81. Alexandre Pires
  82. David Bisbal
  83. Jennifer Peña
  84. Patrulla 81
  85. Gloria Estefan
  86. K-Paz De La Sierra
  87. Flex
  88. Banda Los Recoditos
  89. A.B. Quintanilla III
  90. Feid
  91. Los Rieleros del Norte
  92. Ivan Cornejo
  93. Alacranes Musical
  94. Los Huracanes del Norte
  95. Voz de Mando
  96. Sech
  97. Kali Uchis
  98. Los Angeles Azules
  99. Los Horóscopos de Durango
  100. Palomo

