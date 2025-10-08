A revista norte-americana Billboard divulgou nesta semana a lista dos 100 maiores artistas latino-americanos do século 21, com base no desempenho nas paradas de sucesso, ou seja, na popularidade e alcance das músicas desde o ano 2000.
O único brasileiro presente no ranking é o cantor Alexandre Pires, que aparece na 81ª posição. Natural de Minas Gerais e com 49 anos, o artista se destacou internacionalmente por sua carreira solo após deixar o grupo Só Pra Contrariar.
Bad Bunny no topo do ranking
No topo da lista está o porto-riquenho Bad Bunny, de 31 anos. Segundo a Billboard, o cantor lidera o ranking Top Latin Artists of the 21st Century mesmo tendo estreado nas paradas apenas em 2016. De lá para cá, acumulou 14 músicas em primeiro lugar na parada Hot Latin Songs e oito álbuns no topo da Top Latin Albums.
Na sequência do ranking aparecem Romeo Santos e Daddy Yankee, em segundo e terceiro lugar, respectivamente. A publicação destaca que Romeo Santos, ex-vocalista do grupo Aventura, foi fundamental para popularizar a bachata com elementos de R&B e pop.
Já Daddy Yankee é descrito pela publicação como um pioneiro na globalização do reggaeton, com marcos como Gasolina (2004) e o hit mundial Despacito, com Luis Fonsi e Justin Bieber, que ficou 56 semanas no topo da parada Hot Latin Songs entre 2017 e 2018.
Ranking da Billboard dos 100 melhores cantores latinos do século 21
- Bad Bunny
- Romeo Santos
- Daddy Yankee
- Enrique Iglesias
- Marco Antonio Solís
- J Balvin
- Shakira
- Aventura
- Juanes
- Ozuna
- Marc Anthony
- Karol G
- Wisin y Yandel
- Maná
- Vicente Fernández
- Prince Royce
- Intocable
- Don Omar
- Juan Gabriel
- Conjunto Primavera
- Peso Pluma
- Banda El Recodo de Cruz Lizarraga
- Los Temerarios
- Joan Sebastian
- La Arrolladora Banda el Limon de Rene Camacho
- Maluma
- Luis Fonsi
- Chayanne
- Nicky Jam
- Los Tigres del Norte
- Banda MS de Sergio Lizárraga
- Ricardo Arjona
- Alejandro Fernández
- Fuerza Regida
- Jenni Rivera
- Rauw Alejandro
- Cristian Castro
- Gerardo Ortiz
- Paulina Rubio
- Anuel AA
- Ricky Martin
- Selena
- Farruko
- Luis Miguel
- Grupo Montez de Durango
- Julion Alvarez y Su Norteño Banda
- Tito "El Bambino"
- Calibre 50
- Thalia
- Carlos Vives
- Juan Luis Guerra 440
- Camila
- Alejandro Sanz
- RBD
- Los Tucanes de Tijuana
- Los Bukis
- Pitbull
- Espinoza Paz
- El Trono de México
- Pepe Aguilar
- Eslabon Armado
- Los Plebes del Rancho de Ariel Camacho
- Kumbia Kings
- Sin Bandera
- RKM & Ken-Y
- Grupo Frontera
- Víctor Manuelle
- Myke Towers
- Christian Nodal
- Gilberto Santa Rosa
- Junior H
- Jhayco
- Son By Four
- Lupillo Rivera
- Wisin
- Yandel
- Pesado
- Grupo Bryndis
- Larry Hernández
- Natanael Cano
- Alexandre Pires
- David Bisbal
- Jennifer Peña
- Patrulla 81
- Gloria Estefan
- K-Paz De La Sierra
- Flex
- Banda Los Recoditos
- A.B. Quintanilla III
- Feid
- Los Rieleros del Norte
- Ivan Cornejo
- Alacranes Musical
- Los Huracanes del Norte
- Voz de Mando
- Sech
- Kali Uchis
- Los Angeles Azules
- Los Horóscopos de Durango
- Palomo
