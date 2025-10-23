Quem são as "Guerreiras do K-Pop"? Fenômeno da Netflix encanta crianças, jovens e adultos

O HUNTR/X se consagrou como o primeiro girl group do mundo (ainda que animado) a alcançar o topo da Billboard Hot 100 em décadas. O hit "Golden", a principal música do filme, superou o recorde de 24 anos do lendário Destiny's Child, grupo que apresentou Beyoncé para o mundo, ao permanecer por oito semanas em 1º lugar na Hot 100. A faixa ganhou dois discos de platina e chegou ao topo das paradas em mais de 25 países. Além disso, o clipe oficial da música no YouTube tem mais de meio bilhão de visualizações.