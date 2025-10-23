Quem são as "Guerreiras do K-Pop"? Fenômeno da Netflix encanta crianças, jovens e adultos

Guerreiras do K-Pop é uma animação da Netflix que colocou um girl group fictício no topo do entretenimento global. Para quem ainda não conhece a produção, o volume de atenção e os feitos conquistados podem surpreender: suas músicas estão entre as mais ouvidas desde o lançamento, e o filme se tornou o longa-metragem mais assistido da história da Netflix.
O sucesso, que superou as expectativas da própria equipe de produção, transformou o filme em uma febre de consumo e engajamento. A produção não apenas aproveitou a base de fãs do K-Pop, mas criou algo completamente novo: suas personagens fictícias, o grupo HUNTR/X, tornaram-se um fenômeno midiático que quebrou diversos recordes da indústria musical.
As músicas do grupo fictício rivalizaram — e em muitos casos, superaram — lançamentos de estrelas globais, como Taylor Swift, e quebraram marcas de grupos como BTS e Blackpink. O HUNTR/X e o Saja Boys (grupo rival fictício) tornaram-se, respectivamente, o girl group e o boy group de K-Pop com maior sucesso na história do Spotify nos Estados Unidos, destronando recordes anteriores de grupos reais de grande sucesso. O filme também fez história na principal parada americana, como a primeira trilha sonora a ter quatro de suas músicas simultaneamente no Top 10 da Billboard Hot 100.
O HUNTR/X se consagrou como o primeiro girl group do mundo (ainda que animado) a alcançar o topo da Billboard Hot 100 em décadas. O hit "Golden", a principal música do filme, superou o recorde de 24 anos do lendário Destiny's Child, grupo que apresentou Beyoncé para o mundo, ao permanecer por oito semanas em 1º lugar na Hot 100. A faixa ganhou dois discos de platina e chegou ao topo das paradas em mais de 25 países. Além disso, o clipe oficial da música no YouTube tem mais de meio bilhão de visualizações.
Origem do sucesso das Guerreiras do K-Pop
Lançado em junho de 2025, o filme encontra sua inspiração profundamente enraizada na cultura coreana. A premissa nasceu em 2018, com a sul-coreana radicada no Canadá Maggie Kang, cuja ideia era uma animação onde um girl group de K-Pop combatia demônios. O conceito ecoa a dinâmica do gênero musical: o poder das protagonistas vem, em última instância, do amor e devoção de seus fãs.
O grupo HUNTR/X, formado por Rumi, Mira e Zoey, leva uma vida dupla como caçadoras de demônios. Para proteger o mundo, as Guerreiras criam o Hanmoon, uma barreira mágica impenetrável que sela os demônios. O poder do Hanmoon não reside apenas na magia ancestral, mas é continuamente recarregado pela energia, alegria e devoção dos fãs de K-Pop. O governante do submundo, "Gwi-Ma", cria o boy group, Saja Boys — cujos membros são secretamente demônios — para que eles roubem as almas dos fãs com músicas chicletes para alimentar o grande vilão.
O impacto das críticas positivas se confirmou nas bilheterias, onde uma versão sing-along (para cantar junto), exibida nos cinemas entre 23 e 24 de agosto de 2025, foi o primeiro filme da Netflix a liderar as bilheterias nos Estados Unidos, marcando o maior lançamento em telonas da plataforma.
Ícone da cultura pop
O impacto de "Guerreiras do K-Pop" transcendeu a tela do streaming, infiltrando-se na cultura popular de maneira abrangente. A prova desse alcance massivo é visível no cotidiano: o grupo HUNTR/X se tornou inspiração para temas de festas, fantasias de Halloween, material escolar, coleções de roupas e até tema do "dia do cabelo maluco" (veja vídeos virais abaixo).
Nas redes sociais, o filme gerou uma avalanche de conteúdo viral, incluindo desafios de canto e dança, cosplay e teorias sobre a trama. Um exemplo do alcance do filme é um vídeo viral no TikTok, que conta com mais de 16 milhões de visualizações, e mostra um trio de animadoras caracterizadas como o grupo HUNTR/X em uma festa infantil temática realizada em Belém, no Pará.
Vozes por trás do sucesso
O sucesso também catapultou a fama das artistas envolvidas: as dubladoras responsáveis pelo canto do grupo HUNTR/X, EJAE, Audrey Nuna e Rei Ami ganharam notoriedade instantânea, sendo convidadas para programas como Saturday Night Live e The Tonight Show com Jimmy Fallon
Audrey, que dá voz a Mira, contou no programa no The Tonight Show que percebeu a dimensão do sucesso ao ver um idoso na Coreia fazendo uma apresentação de rua com a música "Golden". Ela explicou a importância do momento:
— Na cultura coreana é especialmente impressionante quando alguma pessoa mais velha está impressionada contigo — disse. — É culturalmente difícil receber o reconhecimento e elogio dos mais velhos — completou.
O próprio apresentador Jimmy Fallon contou que sua filha era fã do filme, e ele acabou se surpreendendo:
— Eu assisti e pensei: vai ser divertido ver com minhas filhas. Mas aí eu parei e pensei: espera, essa música é, na verdade, fenomenal, é ótima. Eu amei.
O filme conta com grande elenco de dubladores, como o do ator queridinho dos K-dramas, Ahn Hyo-seop (Pretendente Surpresa), que faz a voz do líder dos Saja Boys Ji-noo, e outros como Daniel Dae Kim e Yunjin Kim (Lost), Arden Cho (Teen Wolf), Ken Jeong e Lee Byung-hun (Round 6). Entre o elenco repleto de descendentes de coreanos, o músico brasileiro Marcelo Zarvos é uma das exceções, assinando a composição musical.
Representatividade
O sucesso da produção também tem um papel importante na representatividade coreana. Audrey destacou em entrevista no talk show que nunca havia visto Kimbap (rolinhos de arroz, uma comida tradicional coreana) em um desenho animado quando era criança. E que, como pertence a uma família de imigrantes, era uma das poucas crianças coreanas na escola. Por isso, ao levar Kimbap de lanche na escola, costumava comer escondido "para que as crianças não pegassem no pé dela". Ela concluiu:
— Eu acho que esse é um sentimento com o qual muitas crianças coreano-americanas devem se identificar, tendo crescido no exterior.
Além disso, para a comunidade sul-coreana, o filme — assim como o sucesso dos conterrâneos BTS, Gangnam Style e Samsung — é um motivo de orgulho nacional. As cantoras afirmam que receberam no país natal muitos agradecimentos por representarem a Coreia do Sul globalmente.
