Quem matou Odete Roitman? Vote na enquete

Autora da novela das nove afirmou que há cinco suspeitos pelo assassinato da vilã

Zero Hora

TV Globo/Reprodução
Odete Roitman é morta em seu quarto.

Um dos momentos mais aguardados do remake de Vale Tudo foi ao ar nesta segunda-feira (6): a morte de Odete Roitman (Débora Bloch).

Em um capítulo cercado de mistérios, Celina (Malu Galli) se mostra preocupada com o sumiço de Heleninha (Paolla Oliveira), enquanto Raquel (Taís Araújo) confessa a Ivan (Renato Goés) que teme que Maria de Fátima (Bella Campos) faça algo contra Odete.

A vilã, inclusive, fica surpresa ao saber que a mocinha está viva, frustrando o plano que tentou colocar em ação com a ajuda de um capanga, no capítulo exibido no último sábado (4).

O capítulo termina com a vilã recebendo uma pessoa em seu quarto, no Copacabana Palace.

Enquete

Em entrevista ao Fantástico, a autora Manuela Dias apontou que cinco personagens são os suspeitos pela morte da vilã: Celina, Cesar (Cauã Reymond), Heleninha, Marco Aurélio (Alexandre Nero) e Maria de Fátima.

A seguir, vote na enquete e dê o seu palpite sobre quem é o assassino da vilã. Essa enquete estará no ar até o dia 17 de outubro, dia em que será exibido o último capítulo da trama.

Vem aí 

A substituta de Vale Tudo será Três Graças, que estreia na Globo no dia 20. A nova novela das nove terá Sophie Charlotte, Dira Paes e Alana Cabral como protagonistas. 

A trama de Aguinaldo Silva vai mostrar o dia a dia do povo brasileiro a partir da jornada de três mulheres de diferentes gerações.

