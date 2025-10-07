Quem matou Odete Roitman? Vote na enquete

Um dos momentos mais aguardados do remake de Vale Tudo foi ao ar nesta segunda-feira (6): a morte de Odete Roitman (Débora Bloch).
Em um capítulo cercado de mistérios, Celina (Malu Galli) se mostra preocupada com o sumiço de Heleninha (Paolla Oliveira), enquanto Raquel (Taís Araújo) confessa a Ivan (Renato Goés) que teme que Maria de Fátima (Bella Campos) faça algo contra Odete.
A vilã, inclusive, fica surpresa ao saber que a mocinha está viva, frustrando o plano que tentou colocar em ação com a ajuda de um capanga, no capítulo exibido no último sábado (4).
O capítulo termina com a vilã recebendo uma pessoa em seu quarto, no Copacabana Palace.
Enquete
Em entrevista ao Fantástico, a autora Manuela Dias apontou que cinco personagens são os suspeitos pela morte da vilã: Celina, Cesar (Cauã Reymond), Heleninha, Marco Aurélio (Alexandre Nero) e Maria de Fátima.
A seguir, vote na enquete e dê o seu palpite sobre quem é o assassino da vilã. Essa enquete estará no ar até o dia 17 de outubro, dia em que será exibido o último capítulo da trama.
Vem aí
A substituta de Vale Tudo será Três Graças, que estreia na Globo no dia 20. A nova novela das nove terá Sophie Charlotte, Dira Paes e Alana Cabral como protagonistas.
A trama de Aguinaldo Silva vai mostrar o dia a dia do povo brasileiro a partir da jornada de três mulheres de diferentes gerações.
Fique por dentro do que é notícia no RS, no Brasil e no mundo: baixe o app de GZH e acompanhe a Rádio Gaúcha de graça no seu celular